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24 февраля 2020, понедельник, 11:22 58
Общество 2020-02-24T11:22:28+02:00
Українські Новини
Из-за дождя и прорыва трубы в Киев возле метро "Сырец" образовался потоп

Из-за дождя и прорыва трубы в Киев возле метро "Сырец" образовался потоп

Ярина Вацяк
Потоп, Непогода, Дождь, Сырец, Затопление улиц, Прорыв трубы

В Киеве из-за сильного дождя, о котором ранее предупреждали синоптики, и прорыва трубы образовался потоп возле метро "Сырец".  

Об этом говорится в сообщении на странице "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

"Вблизи со станцией метро Сырец из подземелья побежала водичка. Местные говорят, что так происходит часто, когда осадки немного больше нормы", - говорится в нем.

В то же время в комментарии под постом коммунальное предприятие "Киевавтодор" сообщило, что знает о ситуации на дороге, но это не их компетенция.

"О ситуации знаем, только она возникла. ДЭУ района передало ее в "Киевводоканал". Ведь этот смотровой колодец у них на балансе", - отметили в "Киевавтодоре".

Как сообщает "Большой Киев", ситуацию усугубляет приличный прорыв трубы. Все это вместе работает против тех, кому надо передвигаться по городу. На дорогах уже сформировалась тянучка, но пока транспорт потихоньку едет. Некоторые киевляне ждут транспорт на остановках, некоторые решили идти пешком. Коммунальщики пока на место прорыва не приехали.

Пробка из-за потопа на Сырце. Фото: Большой Киев Пробка из-за потопа на Сырце. Фото: Большой Киев

Потоп на Сырце. Фото: Большой Киев Потоп на Сырце. Фото: Большой Киев

Ситуация на дорогах Киева. Фото: Большой Киев Ситуация на дорогах Киева. Фото: Большой Киев

Как сообщали Українські Новини, из-за ухудшения погоды в семи областях Украины отключили электричество.

Тем временем, в Украину идут мощные циклоны Xanthippe и Yulia: синоптик посоветовала беречь здоровье.

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