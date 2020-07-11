"Гейзер" выше девятиэтажки. В Киеве на Березняках прорвало трубопровод

После того, как на мосту Патона в Киеве прорвало трубу, и на мете прорыва образовался своеобразный "водопад", в столичном районе "Березняки" " во время гидравлических испытаний снова порвало трубу.

Об этом сообщили в "Киевтеплоэнерго".

Инцидент произошел в субботу, 11 июля, около 13:30 во время испытаний по улице Серафимовича, 7/2.

В сообщении говорится, что ремонтная бригада локализировала порыв. Никто не пострадал.

"Во время гидравлических испытаний обнаружено повреждение тепловой сети с утечкой воды наружу. Вода в трубопроводе находилась под давлением, из-за чего в результате порыва образовался струю. Пострадавших нет", - сообщили в "Киевтеплоэнерго".

В службе уточнили, что авария произошла на теплосети, построенной еще в 1970 году. Диаметр трубопровода составляет 150 мм. Теперь жители дома, возле которого бил "гейзер", будут сидеть без горячей воды минимум до 15 июля.

Очевидцы выкладывают видео с образовавшимся "гейзером". Высота фонтана достигала высоты девятиэтажного здания.

Как сообщают Українські Новини, Киев начал отключение горячей воды в связи с гидравлическими испытаниями с 12 мая.

В мае в Киеве после начала гидравлических испытаний теплосетей подачу горячей воды восстановили в 2,6 тысячах жилых домов. Всего коммунальные службы устранили более 300 повреждений трубопроводов.