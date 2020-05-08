В Киеве начнут отключать горячую воду из-за гидравлических испытаний с 12 мая

Киев начнет отключение горячей воды в связи с гидравлическими испытаниями с 12 мая, в то время, как в марте уменьшился долг населения за жилкомуслуги.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, передают Українськi Новини.

"Испытания будут проводить поэтапно в каждой зоне всех теплоисточников - в соответствии с утвержденным графиком. Предполагается, что на каждом отдельном участке гидравлические испытания продлятся около двух недель. В настоящее время соответствующие тепловые пункты будут отключать, а подача горячего водоснабжения будет временно прекращаться", - сказано в нем.

Планируется, что на каждом отдельном участке с 12 мая в Киеве начнут проведение гидравлических испытаний теплосетей, которые являются необходимой частью подготовки их к работе зимой.

"Мы должны были начать тестирование сетей еще в начале апреля, сразу после завершения отопительного сезона. Однако, учитывая карантин и пребывание многих людей дома или на дистанционном режиме работы, город принял решение отсрочить их проведение. Учитывая первый этап ослабления карантина и необходимость полноценной технической подготовки сетей, мы начинаем процесс гидравлических испытаний", - сказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он напомнил, что тестирование сетей утверждено на уровне профильного министерства Правилами подготовки тепловых хозяйств к отопительному периоду.

Проведение гидравлических испытаний запланировано во всех районах столицы для того, чтобы проверить тепловые сети на прочность и избежать повышенной аварийности во время старта отопительного сезона.

Отмечается что это значительно снижает аварийность в отопительный период.

"Мы понимаем, что отсутствие горячей воды - это дискомфорт и просим прощения у киевлян за это. Однако другого способа подготовки сетей централизованной системы теплоснабжения, которая работает в столице, нет. Просим с пониманием отнестись к этому шагу. Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" и его сотрудники будут максимально качественно и оперативно выполнять эти работы", - заявил зампредседателя КГГА.

Ранее Пантелеев информировал о том, что городская власть обратилась в Кабинет Министров с предложением изменить формат гидравлических испытаний тепловых сетей.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Киев обещал уменьшить сроки отключения горячей воды из-за гидравлических испытаний и планировал начать отключение с 9 апреля.