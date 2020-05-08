подписаться на рассылку
26.65 27
28.6 29.16
˟
08 мая 2020, пятница, 15:47 187
Общество 2020-05-08T15:48:46+03:00
Українські Новини
В Киеве начнут отключать горячую воду из-за гидравлических испытаний с 12 мая

В Киеве начнут отключать горячую воду из-за гидравлических испытаний с 12 мая

Валерия Драгомирова
Киев, Гидравлические испытания, отключение горячей воды
Вода. Фото: pixabay
Вода. Фото: pixabay

Киев начнет отключение горячей воды в связи с гидравлическими испытаниями с 12 мая, в то время, как в марте уменьшился долг населения за жилкомуслуги

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, передают Українськi Новини.

"Испытания будут проводить поэтапно в каждой зоне всех теплоисточников - в соответствии с утвержденным графиком. Предполагается, что на каждом отдельном участке гидравлические испытания продлятся около двух недель. В настоящее время соответствующие тепловые пункты будут отключать, а подача горячего водоснабжения будет временно прекращаться", - сказано в нем.

Планируется, что на каждом отдельном участке с 12 мая в Киеве начнут проведение гидравлических испытаний теплосетей, которые являются необходимой частью подготовки их к работе зимой.

"Мы должны были начать тестирование сетей еще в начале апреля, сразу после завершения отопительного сезона. Однако, учитывая карантин и пребывание многих людей дома или на дистанционном режиме работы, город принял решение отсрочить их проведение. Учитывая первый этап ослабления карантина и необходимость полноценной технической подготовки сетей, мы начинаем процесс гидравлических испытаний", - сказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он напомнил, что тестирование сетей утверждено на уровне профильного министерства Правилами подготовки тепловых хозяйств к отопительному периоду.

Проведение гидравлических испытаний запланировано во всех районах столицы для того, чтобы проверить тепловые сети на прочность и избежать повышенной аварийности во время старта отопительного сезона.

Отмечается что это значительно снижает аварийность в отопительный период.

"Мы понимаем, что отсутствие горячей воды - это дискомфорт и просим прощения у киевлян за это. Однако другого способа подготовки сетей централизованной системы теплоснабжения, которая работает в столице, нет. Просим с пониманием отнестись к этому шагу. Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" и его сотрудники будут максимально качественно и оперативно выполнять эти работы", - заявил зампредседателя КГГА.

Ранее Пантелеев информировал о том, что городская власть обратилась в Кабинет Министров с предложением изменить формат гидравлических испытаний тепловых сетей.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Киев обещал уменьшить сроки отключения горячей воды из-за гидравлических испытаний и планировал начать отключение с 9 апреля.

Больше новостей о: Киев Гидравлические испытания отключение горячей воды

В Киеве после падения количество новых случаев коронавируса резко увеличилось
Ослабление карантина в Киеве начнется 12 мая. Что разрешат
Новости
С начала года убытки АО "Николаевгаз" уже составили 91 млн гривен 15:50 Пресс-релиз
Дания ослабит карантинные меры с 8 июня 15:48
В Киеве начнут отключать горячую воду из-за гидравлических испытаний с 12 мая 15:47
Минздрав впервые начал выстраивать нормальную коммуникацию с украинцами по поводу медреформы, – Якубин 15:46
В СИЗО Киева появились платные "камеры" 15:25
больше новостей
Индексация пенсий в Украине: когда, кому и на сколько повысят выплаты в 2020 05:50
Мокрый снег, похолодание и сильные дожди с ветрами. Прогноз погоды на 7 мая 21:00
Подозреваемой в угрозах Зеленскому Зверобой не продлили личное обязательство 08:59
Ослабление карантина: с 11 мая музеи откроют с ограничениями, библиотеки работать не будут 20:00 Дополнено
Гривна резко подскочила. Курсы валют на сегодня 05:30
больше новостей
США обвинили Россию в распространении фейков о лаборатории Украины, где хранятся возбудители болезней 21:28
Берлин заявил об однозначной ответственности Германии за развязывание войны, хотя Зеленский считает иначе 11:59
Разумков и Стефанчук в апреле получили по 89,2 тысячи гривен зарплаты и "депутатских" 15:23 Документ
В Запорожье суд постановил, что огород – не общественное место. Маску можно не надевать 06:11
Индексация пенсий в Украине: когда, кому и на сколько повысят выплаты в 2020 05:50
больше новостей
Кабмин установил, что ограничения по зарплате не касаются военных и медиков
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok