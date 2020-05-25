В Киеве вернули горячую воду в тысячи домов: где проходят испытания сетей

В Киеве после начала гидравлических испытаний теплосетей подачу горячей воды восстановили в 2,6 тысячах жилых домов. Всего коммунальные службы устранили более 300 повреждений трубопроводов.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевтеплоэнерго".

Так, компания согласно графику возобновляет поставки горячей воды на Троещине, Виноградаре, Воскресенке, Лесном и Минском массивах, Оболони и Отрадном.

"На гидравлическую прочность испытывали сети зоны теплоснабжения ТЭЦ-6, районных котельных Виноградарь, Воскресенка, Отрадный, станции теплоснабжения №2, а также ряда квартальных котельных. Во время испытаний обнаружено около 300 повреждений сетей, которые по состоянию на сегодня устранены для возобновления горячего водоснабжения", - говорится в сообщении

Временно горячее водоснабжение приостановлено в жилых домах Соломенки, Шулявки, Теремков, Осокорков и центра Киева.

В компании напонили, что до 5 июня проходит вторая очередь испытаний теплосетей в зоне теплоснабжения ТЭЦ-5 и СТ-1. Временно горячее водоснабжение приостановлено в жилых домах на Соломенке, Шулявке, Теремках, Осокорках и центра Киева.

Адреса домов, где временно отсутствует горячее водоснабжение - на сайте Киевтеплоэнерго.

Также информация о сроках проведения гидравлических испытаний в Киеве размещается на дверях подъездов домов. Причины отключения горячей воды также в Центральной диспетчерской по вопросам ЖКХ по телефону 15-57 (со стационарного телефона) или (044) 500-1557 (с мобильного).

Как сообщали Українські Новини, Кличко рассказал, будут ли отключать горячую воду в Киеве во время карантина.

Тем временем в карантин долги киевлян за коммуналку стремительно растут и достигли почти 6 млрд гривен.