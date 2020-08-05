Полицейским в Кривом Роге пришлось стрелять по колесам "Москвича", который не хотел останавливаться

Полиция стреляет по колесам автомобиля только в исключительных случаях. Именно такой произошел 4 августа в Кривом Роге, когда "Москвич" сначала влетел в автомобиль патрульных, а потом отказался останавливаться.

Об этом сообщает патрульная полиция Кривого Рога.

Полицейские рассказали, что около полуночи остановились на своем авто на перекрестке улиц Эдуарда Фукса и Кирилло-Мефодиевская на красный сигнал светофора. В этот момент в их авто на скорости влетел автомобиль "Москвич". Водитель протаранившего полицейских авто не остановился, а набрал скорость и скрылся с места аварии.

Полицейские начали догонять беглеца, который не реагировал на призывы об остановке.

Во время побега водитель Москвич неоднократно нарушал ПДД. Так, он проезжал перекресток на запрещающий сигнал светофора, а затем выехал на встречную полосу движения.

После этого полицейским пришлось стрелять по колесам автомобиля. Только после этого машина остановилась.

Оказалось, что в тот вечер патрульные уже останавливали этот "Москвич" из-за нарушения ПДД.

После остановки выяснилось, что у водителя нет удостоверения соответствующей категории. Мужчину отстранили от управления.

После неудачной погони водителя задержали и доставили в Покровское отделение полиции.

По факту происшествия следователи внесли сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти при исполнении им служебных обязанностей) УК.

Москвич влетел в авто полиции. Фото: патрульная полиция Кривого Рога

Москвич влетел в авто полиции. Фото: патрульная полиция Кривого Рога

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