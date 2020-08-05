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05 августа 2020, среда, 16:41 54
Происшествия 2020-08-05T16:43:23+03:00
Українські Новини
Полицейским в Кривом Роге пришлось стрелять по колесам "Москвича", который не хотел останавливаться

Полицейским в Кривом Роге пришлось стрелять по колесам "Москвича", который не хотел останавливаться

Кира Молчанова
ДТП, Стрельба, Полиция, Патрульная полиция, нарушение ПДД, Кривой Рог
Москвич в Кривом Роге устроил гонки с полицией. Фото: пресс-служба патрульной полиции
Москвич в Кривом Роге устроил гонки с полицией. Фото: пресс-служба патрульной полиции

Полиция стреляет по колесам автомобиля только в исключительных случаях. Именно такой произошел 4 августа в Кривом Роге, когда "Москвич" сначала влетел в автомобиль патрульных, а потом отказался останавливаться.

Об этом сообщает патрульная полиция Кривого Рога.

Полицейские рассказали, что около полуночи остановились на своем авто на перекрестке улиц Эдуарда Фукса и Кирилло-Мефодиевская на красный сигнал светофора. В этот момент в их авто на скорости влетел автомобиль "Москвич". Водитель протаранившего полицейских авто не остановился, а набрал скорость и скрылся с места аварии.

Полицейские начали догонять беглеца, который не реагировал на призывы об остановке.

Во время побега водитель Москвич неоднократно нарушал ПДД. Так, он проезжал перекресток на запрещающий сигнал светофора, а затем выехал на встречную полосу движения.

После этого полицейским пришлось стрелять по колесам автомобиля. Только после этого машина остановилась.

Оказалось, что в тот вечер патрульные уже останавливали этот "Москвич" из-за нарушения ПДД.                                                                                                                  

После остановки выяснилось, что у водителя нет удостоверения соответствующей категории. Мужчину отстранили от управления.

После неудачной погони водителя задержали и доставили в Покровское отделение полиции.

По факту происшествия следователи внесли сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти при исполнении им служебных обязанностей) УК.

Москвич влетел в авто полиции. Фото: патрульная полиция Кривого РогаМосквич влетел в авто полиции. Фото: патрульная полиция Кривого Рога

Москвич влетел в авто полиции. Фото: патрульная полиция Кривого РогаМосквич влетел в авто полиции. Фото: патрульная полиция Кривого Рога

Как сообщали Українські Новини, в Киевской области 3 июля произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которой один человек погиб и еще четверо казались в больнице.

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