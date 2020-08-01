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01 августа 2020, суббота, 15:48 585
Происшествия 2020-08-01T15:49:13+03:00
Українські Новини
Ехали на отдых: в ДТП под Запорожьем погибли четыре человека

Ехали на отдых: в ДТП под Запорожьем погибли четыре человека

Надежда Комендантова
смертельное ДТП, ДТП с фурой, ДТП с авто, ДТП с пострадавшими
В ДТП в Запорожье погибли 4 человека. Фото: Нацполиция
В ДТП в Запорожье погибли 4 человека. Фото: Нацполиция

В субботу, 1 августа в 7:45 утра под Запорожьем произошло дорожно-транспортное происшествие. Легковушка столкнулась с грузовиком на трассе "Васильевка-Бердянск". В результате аварии погибли четыре человека, еще один пострадавший госпитализирован.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, передают Українські Новини.

Предварительно, водитель автомобиля "BМW" во время обгона выехал на полосу встречного движения столкнулся с грузовым автомобилем "MАN".

Смертельное ДТП под Запорожьем. Фото: Национальная полицияСмертельное ДТП под Запорожьем. Фото: Национальная полиция

Сейчас на месте совершения аварии организован объезд транспорта через соседние населенные пункты. Кроме того, правоохранители просят свидетелей ДТП и водителей транспортных средств, которые имеют видеозаписи момента аварии, обратиться в полицию.

Ранее Українські Новини сообщали, что в аннексированном Крыму микроавтобус влетел в грузовик – погибли 8 человек.

Ранее в Одесской области в масштабном ДТП погибли шесть человек, еще трое госпитализированы.  

 

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