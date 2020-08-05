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05 серпня 2020, середа, 16:41 7
Події 2020-08-05T17:30:03+03:00
Українські Новини
Поліційним у Кривому Розі довелося стріляти по колесах "Москвича", який не хотів зупинятися

Поліційним у Кривому Розі довелося стріляти по колесах "Москвича", який не хотів зупинятися

Кира Молчанова
ДТП, порушення ПДР, ПДР
Москвич в Кривом Роге устроил гонки с полицией. Фото: пресс-служба патрульной полиции
Москвич в Кривом Роге устроил гонки с полицией. Фото: пресс-служба патрульной полиции

Поліція стріляє по колесах автомобіля тільки у виняткових випадках. Саме такий стався 4 серпня в Кривому Розі, коли "Москвич" спочатку влетів в автомобіль патрульних, а потім відмовився зупинитися.

Про це повідомляє патрульна поліція Кривого Рогу.

Поліційні розповіли, що близько опівночі зупинилися на своєму авто на перехресті вулиць Едуарда Фукса і Кирило-Мефодіївської на червоний сигнал світлофора. У цей момент в їх авто на швидкості влетів автомобіль "Москвич". Водій протаранив поліційних і не зупинився, а набрав швидкість і зник з місця аварії.

Поліційні почали наздоганяти втікача, який не реагував на прохання зупинитися.

Під час втечі водій неодноразово порушував ПДР. Він проїжджав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, а потім виїхав на зустрічну смугу.

Після цього поліційним довелося стріляти по колесах автомобіля. Тільки тоді машина зупинилася.

Виявилося, що в той вечір патрульні вже зупиняли цей "Москвич" через порушення ПДР.

Після зупинки з'ясувалося, що у водія немає посвідчення відповідної категорії. Чоловіка відсторонили від управління.

Після невдалої гонівлі водія затримали і доставили в Покровське відділення поліціі.

По факту події слідчі внесли відомості в ЕРДР за ч. 2 ст. 342 (опір представникові влади під час виконання ним службових обов'язків) КК.

Москвич влетел в авто полиции. Фото: патрульная полиция Кривого РогаМосквич влетів в авто поліції. Фото: патрульна поліція Кривого РогуМосквич влетел в авто полиции. Фото: патрульная полиция Кривого РогаМосквич влетів в авто поліції. Фото: патрульна поліція Кривого Рогу

Як повідомляли Українські Новини, в Київській області 3 липня відбулася ДТП з участю двох легкових автомобілів, в результаті якої одна людина загинула і ще четверо опинилися в лікарні.

У Києві на Лісовому масиві 1 серпня Mersedes влетів у маршрутку. Легковик вискочила на зустрічну смугу, де лоб в лоб влетіла в маршрутку № 415.

У той же день вранці в ДТП під Запоріжжям загинули чотири людини.

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