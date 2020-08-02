Под Черкассами произошло смертельное ДТП: есть погибшие и пострадавшие

В Черкасской области произошла авария при участии трех автомобилей. Фото: dsns.gov.ua

В Черкасской области произошла авария при участии трех автомобилей. Фото: dsns.gov.ua

Очередное смертельное ДТП произошло в воскресенье, 2 августа, неподалеку от села Деньги Золотоношского района в Черкасской области, в результате которого погиб один человек. Еще четверых пришлось госпитализировать.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

Сообщается, что около 07:00 произошло столкновение с участием трех автомобилей.

"В результате ДТП водитель одной из машин умер на месте происшествия, еще четыре человека травмированы. Спасатели дежурного караула Золотоношской государственной пожарно-спасательной части, которые прибыли на место происшествия, провели работы по деблокированию травмированного пассажира и погибшего водителя одного из автомобилей ВАЗ", — рассказали спасатели.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

Ранее Українські Новини сообщали, что в субботу утром аннексированном Крыму микроавтобус влетел в грузовик – погибли 8 человек.

Ранее в Одесской области в масштабном ДТП погибли шесть человек, еще трое госпитализированы.

Кроме того, в субботу в ДТП под Запорожьем погибли четыре человека.