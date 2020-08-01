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01 августа 2020, суббота, 17:17 486
Происшествия 2020-08-01T17:21:20+03:00
Українські Новини
В Киеве Mersedes лоб в лоб протаранил маршрутку: есть серьезно пострадавшие

В Киеве Mersedes лоб в лоб протаранил маршрутку: есть серьезно пострадавшие

Надежда Комендантова
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В Киеве на Лесном массиве 1 августа Mersedes влетел в маршрутку. Легковушка выскочила на встречную полосу, где лоб в лоб влетела в маршрутку № 415.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "Киев оперативный".

Инцидент произошел около 12:00.

"Очень жесткая лобовая авария произошла на Лесном. Предварительно, три человека пострадали (одному оторвало ногу, у другого — выпал глаз, у еще одного — просто травмы). Водитель легковушки вылетел на встречку. На первый взгляд, вроде бы трезвый", — говорится в сообщении.

Как сообщает "Стоп коррупции", в маршрутке пассажиров не было.

Ранее Українські Новини сообщали, что утром в ДТП под Запорожьем погибли четыре человека.

Также в аннексированном Крыму микроавтобус влетел в грузовик – погибли 8 человек.

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