В Киеве спецназ стрелял по колесам Range Rover, чтобы остановить вооруженного водителя

В Киеве вечером 12 февраля спецназовцы полиции стреляли по колесам автомобиля, водитель которого пытался скрыться и не реагировал на предупреждения. Об этом сообщает полиция Киева. В частности, сотрудники полка полиции особого назначения остановили автомобиль на Броварском проспекте для проверки документов. В салоне авто полицейский заметил предмет, похожий на пистолет. Во время общения водитель заметно нервничал и в конце концов нажал на педаль газа. Один из спецназовцев запрыгнул в машину правонарушителя и пытался его остановить. Водитель Range Rover пытался уехать с полицейским в салоне Началось преследование. Водителя предупредили о применении оружия, но он никак не реагировал. Правоохранители сделали несколько выстрелов по колесам автомобиля. Злоумышленника остановили на мосту метро. Им оказался иностранец 1981 года. Предмет, который находился в салоне авто беглеца, отправят на экспертизу. Чтобы остановить внедорожник, в машину стреляли.