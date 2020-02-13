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13 февраля 2020, четверг, 08:15 4992
Происшествия 2020-02-13T08:17:11+02:00
Українські Новини
В Киеве спецназ стрелял по колесам Range Rover, чтобы остановить вооруженного водителя

В Киеве спецназ стрелял по колесам Range Rover, чтобы остановить вооруженного водителя

Надежда Комендантова
Спецназ, Нацполиция, стрельба в Киеве, Стрельба
Стрельба в Киеве на мосту метро.
Стрельба в Киеве на мосту метро.

В Киеве вечером 12 февраля спецназовцы полиции стреляли по колесам автомобиля, водитель которого пытался скрыться и не реагировал на предупреждения.

Об этом сообщает полиция Киева.

В частности, сотрудники полка полиции особого назначения остановили автомобиль на Броварском проспекте для проверки документов. В салоне авто полицейский заметил предмет, похожий на пистолет.

Во время общения водитель заметно нервничал и в конце концов нажал на педаль газа. Один из спецназовцев запрыгнул в машину правонарушителя и пытался его остановить.

Водитель Range Rover пытался уехать с полицейским в салоне Водитель Range Rover пытался уехать с полицейским в салоне

Началось преследование. Водителя предупредили о применении оружия, но он никак не реагировал. Правоохранители сделали несколько выстрелов по колесам автомобиля.

Злоумышленника остановили на мосту метро. Им оказался иностранец 1981 года.

Предмет, который находился в салоне авто беглеца, отправят на экспертизу.

Чтобы остановить внедорожник, в машину стреляли Чтобы остановить внедорожник, в машину стреляли.

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