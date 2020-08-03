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03 августа 2020, понедельник, 23:28 1231
Происшествия 2020-08-03T23:45:01+03:00
Українські Новини
Смертельное ДТП под Киевом. BMW на "евробляхах" лоб в лоб въехало в "Шкоду"

Смертельное ДТП под Киевом. BMW на "евробляхах" лоб в лоб въехало в "Шкоду"

Кира Молчанова
ДТП, Киевская область, пострадавшие в ДТП, погибшие в ДТП

В Киевской области 3 июля произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которой один человек погиб и еще четверо казались в больнице.

Об этом говорится в Facebook-сообществе dtp.kiev.ua.

ДТП произошло между населенными пунктами Тарасовка и Крюковщина.

Известно, что BMW на польских номерах вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Шкода".

В результате пассажир BMW погиб. Его тело пришлось вырезать спасателям из поврежденного авто. Четверо пассажиров "Шкоды" получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщали Українські Новини, в результате ДТП недалеко от села Деньги Золотоношского района в Черкасской области погиб один человек и еще четверых пришлось госпитализировать.

В Киеве на Лесном массиве 1 августа Mersedes влетел в маршрутку. Легковушка выскочила на встречную полосу, где лоб в лоб влетела в маршрутку № 415.

В тот же день утром в ДТП под Запорожьем погибли четыре человека.

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