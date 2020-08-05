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05 августа 2020, среда, 14:47 552
Внешняя политика 2020-08-05T15:00:01+03:00
Українські Новини
Авиакатастрофа в Иране: переговоры о компенсации от Ирана не дали результата, их продолжат в октябре

Авиакатастрофа в Иране: переговоры о компенсации от Ирана не дали результата, их продолжат в октябре

Надежда Комендантова
Иран, Компенсация, Крушение Boeing-737 МАУ в Иране, Авиакатастрофа в Иране
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: ilna.news
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: ilna.news

Второй раунд переговоров с Ираном о компенсации семьям погибших в результате поражения над Тегераном рейсового самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) состоится в октябре.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел, передают Українськi Новини.

"Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммадом Джавадом Зарифом. Стороны обсудили результаты первого раунда переговоров о компенсациях семьям жертв рейса Международных авиалиний Украины рейса PS752, который состоялся в Киеве 30 июля. Глава МИД Украины подчеркнул, что на следующем раунде переговоров в октябре украинская сторона рассчитывает получить от иранской всю необходимую информацию относительно обстоятельств поражения самолета", - сказано в нем.

По словам Кулебы, после установления всех фактов можно будет перейти к подсчету размера компенсаций.

"Требование украинского государства и общества очень простое: правда о трагедии, справедливость в отношении тех, кто сбил самолет, и достойные компенсации пострадавшим", - сказал он.

Министры согласились, что встреча переговорных команд в октябре должна быть результативной, и обе стороны будут работать для достижения этой цели.

Как сообщали Українськi Новини, 8 января, вскоре после вылета из аэропорта Тегерана, самолет Boeing украинской авиакомпании МАУ рейса PS752 потерпел крушение. Вследствие катастрофы погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа, среди них были граждане семи стран, включая 11 украинцев.

Позже Иран признал, что сбил украинский самолет ракетой. Украина до окончания расследования не готова согласиться с утверждением Ирана о том, что самолет был сбит из-за человеческой ошибки.

Украина и Иран начали переговоры в Киеве о компенсации семьям погибших 30 июля.

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