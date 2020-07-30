Сбитый самолет МАУ. Украина и Иран начали переговоры в Киеве о компенсации семьям погибших

Украина и Иран начали в четверг в Киеве переговоры о компенсации семьям погибших в результате сбития над Тегераном рейсового самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ).

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передают Українськi Новини.

"Сегодня в Киеве начались переговоры о компенсациях за сбивание Ираном рейса Международных авиалиний Украины PS752 с участием иранской делегации", - сказал он.

По его словам, процесс не будет легким, но Министерство иностранных дел работаем на результат - достижение справедливости.

"МИД приложит все усилия, чтобы компенсации были максимальными", - заверил он.

Министр уверен, что Украина добьется справедливости, сколько бы времени и усилий это не стоило.

Как сообщали Українськi Новини, 8 января, вскоре после вылета из аэропорта Тегерана, самолет Boeing украинской авиакомпании МАУ рейса PS752 потерпел крушение.

Вследствие катастрофы погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Среди них были граждане семи стран, включая 11 украинцев.

11 января, до окончания работы международной следственной комиссии, Иран признал, что сбил украинский самолет ракетой.

В то же время только в конце июля Иран предоставил доступ к бортовым самописцам ("черным ящикам") самолета.

Украина до окончания расследования не готова согласиться с утверждением Ирана о том, что самолет был сбит из-за человеческой ошибки.