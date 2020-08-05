В Киеве из-за пакета с мусором возле станции метро вызывали кинологов с собаками, взрывотехников и оперов

В то время, как Украину захлестнула череда "минирований", правоохранители не обнаружили взрывоопасных предметов или веществ возле станции киевского метрополитена "Лукьяновская".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українськi Новини.

"Сегодня утром в полицию Киева поступило сообщение о том, что у мусорной урны возле станции метро "Лукьяновская" лежит подозрительный предмет. Сразу оперативный дежурный направил на место происшествия кинологов со служебными собаками, взрывотехников и следственно-оперативную группу", - сказано в нем.

"Подозрительный" пакет возле входа в метро "Лукьяновская".

Отмечается, что при обследовании места происшествия правоохранители никаких взрывоопасных веществ и предметов не обнаружили.

Данное сообщение зарегистрировано в журнале заявлений и сообщений о преступлениях управления полиции в метрополитене.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщали Українськi Новини, 17 июля в Киеве возле метро вечером "Шулявская" в урне взорвалось неизвестное устройство. В результате взрыва, который произошел возле станции метро "Шулявская" в Киеве, пострадали четыре человека. Одного из пострадавших прооперировали.

До этого взрыв на "Вокзальной" произошел 6 марта в вагоне киевского метрополитена, а 4 марта коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" закрывало станцию "Дворец спорта" из-за анонимного сообщения о минировании.

Тем временем, неизвестный сообщил о минировании станции метро "Вокзальная".