подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
05 августа 2020, среда, 13:37 359
Силовые структуры 2020-08-05T14:15:01+03:00
Українські Новини
В Киеве из-за пакета с мусором возле станции метро вызывали кинологов с собаками, взрывотехников и оперов

В Киеве из-за пакета с мусором возле станции метро вызывали кинологов с собаками, взрывотехников и оперов

Надежда Комендантова
Нацполиция, кинологи
"Подозрительный" пакет.

В то время, как Украину захлестнула череда "минирований", правоохранители не обнаружили взрывоопасных предметов или веществ возле станции киевского метрополитена "Лукьяновская".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українськi Новини.

"Сегодня утром в полицию Киева поступило сообщение о том, что у мусорной урны возле станции метро "Лукьяновская" лежит подозрительный предмет. Сразу оперативный дежурный направил на место происшествия кинологов со служебными собаками, взрывотехников и следственно-оперативную группу", - сказано в нем.

"Подозрительный" пакет возле входа в метро "Лукьяновская".

Отмечается, что при обследовании места происшествия правоохранители никаких взрывоопасных веществ и предметов не обнаружили.

Данное сообщение зарегистрировано в журнале заявлений и сообщений о преступлениях управления полиции в метрополитене.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщали Українськi Новини, 17 июля в Киеве возле метро вечером "Шулявская" в урне взорвалось неизвестное устройство. В результате взрыва, который произошел возле станции метро "Шулявская" в Киеве, пострадали четыре человека. Одного из пострадавших прооперировали. 

До этого взрыв на "Вокзальной" произошел 6 марта в вагоне киевского метрополитена, а 4 марта коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" закрывало станцию "Дворец спорта" из-за анонимного сообщения о минировании.

Тем временем, неизвестный сообщил о минировании станции метро "Вокзальная".

Больше новостей о: Нацполиция кинологи

Янукович гримируется до неузнаваемости перед выходом на улицу, - Добкин
Деснянский район лидирует по коронавирусу. В Киеве второй день подряд растет заболеваемость Covid-19
Новости
Членам набсовета "Нефтегаза" установили максимальный размер месячного вознаграждения в 246,8 тысяч 14:16
Двое заместителей главы КОГА подхватили коронавирус 14:10
Шмыгаль заявил, что может отправить в Ливан украинских спасателей 14:03
В Ливане есть травмированные украинцы из-за взрыва в порту Бейрута, – посольство 13:51
Работники поезда должны были сообщить в полицию об избиении и попытке изнасилования журналистки в купе, — юрист 13:49
больше новостей
Пенсии повысили еще одной категории украинцев: кто получит надбавку и в каком размере 05:30 Инфографика
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
Экс-президент Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро 23:48
Минздрав провел рекордное количество тестов на коронавирус за сутки 10:00
У Игоря Коломойского умерла мать 10:37
больше новостей
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
Экс-президент Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро 23:48
Антон Кучухидзе: легализация игорного бизнеса и местные политиканы 12:27 Мнение
Кабмин снял запрет на экспорт масок и респираторов 13:30
ГБР передало в суд дело против Федины и Зверобой об угрозах Зеленскому 13:30
больше новостей
Кабмин хочет ограничить ежемесячную премию членам набсовета "Нефтегаза" четвертью миллиона
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok