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30 июля 2020, четверг, 19:38 611
Политика 2020-07-30T19:44:27+03:00
Українські Новини
Карантин не закончился. Шмыгаль заявил, что пока не вернет многотысячные зарплаты чиновникам

Карантин не закончился. Шмыгаль заявил, что пока не вернет многотысячные зарплаты чиновникам

Кира Молчанова
Карантин, Денис Шмыгаль, Зарплата чиновников, Зарплата чиновников на карантине
Зарплата чиновников. Фото: prozoro.info
Зарплата чиновников. Фото: prozoro.info

Премьер-министр Денис Шмыгаль не видит возможности прекращения карантина и увеличения заработной платы руководителям и членам наблюдательных советов государственных предприятий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українські Новини.

Во время рабочей встречи с членами Комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий Шмыгаль подчеркнул, что Верховная Рада еще в апреле 2020 года приняла решение, которым ограничила заработные платы для чиновников всех уровней, а также для членов наблюдательных советов в размере 10 минимальных заработных плат.

По его словам, у правительства нет полномочий отменить закон и нет возможности прекратить карантин, ведь идет рост количества заболеваний.

Кроме этого, Шмыгаль отметил, что правительство заинтересовано в успешном завершении реформы по улучшению управления предприятиями государственного сектора экономики.

Шмыгаль подчеркнул, что 29 июля вышло правительственное поручение по подготовке и приведению 15 крупнейших государственных предприятий к стандартам ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития).

Как сообщали Україньскі Новини, Верховная Рада ограничила на время карантина заработную плату чиновников, депутатов, прокуроров, судей, руководства и правления государственных компаний и членов наблюдательных советов государственных компаний до размера 10 минимальных заработных плат (47,2 тыс. гривен).

28 июля Министерство здравоохранения обновило списки стран "красной" и "зеленой" зон, при этом 62 страны были отнесены к "красной" зоне, в том числе в нее попала и Украина.

По состоянию на 27 июля в Украине показатель заболеваемости составлял 66,7 на 100 тыс. населения.

Кроме того ЕС рассказали новые правила трансграничных путешествий в условиях пандемии коронавируса.

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