Карантин не закончился. Шмыгаль заявил, что пока не вернет многотысячные зарплаты чиновникам

Премьер-министр Денис Шмыгаль не видит возможности прекращения карантина и увеличения заработной платы руководителям и членам наблюдательных советов государственных предприятий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українські Новини.

Во время рабочей встречи с членами Комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий Шмыгаль подчеркнул, что Верховная Рада еще в апреле 2020 года приняла решение, которым ограничила заработные платы для чиновников всех уровней, а также для членов наблюдательных советов в размере 10 минимальных заработных плат.

По его словам, у правительства нет полномочий отменить закон и нет возможности прекратить карантин, ведь идет рост количества заболеваний.

Кроме этого, Шмыгаль отметил, что правительство заинтересовано в успешном завершении реформы по улучшению управления предприятиями государственного сектора экономики.

Шмыгаль подчеркнул, что 29 июля вышло правительственное поручение по подготовке и приведению 15 крупнейших государственных предприятий к стандартам ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития).

Как сообщали Україньскі Новини, Верховная Рада ограничила на время карантина заработную плату чиновников, депутатов, прокуроров, судей, руководства и правления государственных компаний и членов наблюдательных советов государственных компаний до размера 10 минимальных заработных плат (47,2 тыс. гривен).

28 июля Министерство здравоохранения обновило списки стран "красной" и "зеленой" зон, при этом 62 страны были отнесены к "красной" зоне, в том числе в нее попала и Украина.

По состоянию на 27 июля в Украине показатель заболеваемости составлял 66,7 на 100 тыс. населения.

Кроме того ЕС рассказали новые правила трансграничных путешествий в условиях пандемии коронавируса.