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22 апреля 2020, среда, 14:05 209
Внешняя политика 2020-04-22T15:18:50+03:00
Українські Новини
Еврокомиссия одобрила макрофинансовую помощь Украине на €1,2 млрд

Еврокомиссия одобрила макрофинансовую помощь Украине на €1,2 млрд

Ярина Вацяк
Евросоюз, Макрофинансовая помощь, Помощь Украине
Евросоюз, Фото: pixabay
Евросоюз, Фото: pixabay

Европейская комиссия одобрила предложение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи на сумму 1,2 млрд евро в то время, как эксперты прогнозируют падение зарплат, рост цен и доллара.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передают Українські Новини.

Министерство финансов приветствует одобрение Европейской Комиссией предложения по пакету макрофинансовой (кредитной) помощи на сумму 3 млрд евро для поддержки в контексте пандемии Covid-19 десяти стран-партнеров.

Пакет помощи будет ориентирован на соседние с Европейским Союзом страны и страны-партнеры политики расширения ЕС, в том числе: Албанию, Боснию и Герцеговину, Грузию, Иорданию, Косово, Молдову, Черногорию, Северную Македонию, Тунис и Украину.

"Предложение Европейской Комиссии, после утверждения ее Европейским парламентом и Советом ЕС, откроет возможность предоставления Украине льготного кредита на сумму 1,2 млрд евро в рамках новой программы макрофинансовой помощи ЕС", - говорится в сообщении.

Учитывая насущную необходимость в привлечении дополнительных ресурсов для обеспечения борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями, Министерство финансов рассчитывает на оперативное согласование и принятие соответствующего положительного решения Европейским парламентом и Советом ЕС.

В случае утверждения предложения Европейской комиссией, сторонами должен быть согласован и подготовлен меморандум о взаимопонимании и кредитное соглашение между Украиной и ЕС, которое должно содержать финансовые условия и условия структурной политики для выплаты соответствующих траншей.

Как сообщали Українські Новини, советник президента Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что мероприятия по стимулированию экономики будут внедрять после пика заболеваемости коронавирусом.

Тем временем, МВФ спрогнозировал спад не только украинской, но и мировой экономики в 2020 году на 3%.

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