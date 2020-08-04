З членів наглядових рад та керівництва держкомпаній знімуть обмеження по зарплаті, - меморандум з ЄС про макрофінансову допомогу

З членів наглядових рад та керівництва держкомпаній знімуть обмеження по зарплаті, - меморандум з ЄС про макро

Україна взяла на себе зобов'язання перед Європейським Союзом керуватися в управлінні 15 найбільшими державними компаніями стандартами Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), в тому числі щодо ринкової оплати праці членів наглядових рад та керівництва цих підприємств.

Про це йдеться в підписаному прем'єр-міністром Денисом Шмигаль меморандумі про виділення ЄС макрофінансової допомоги Україні.

"Кабінет Міністрів розгляне і забезпечить дотримання законодавства про корпоративне управління для державних підприємств відповідно до принципів ОЕСР. Це буде включати відбір і винагороду незалежних членів наглядової ради і старшого менеджменту, а також політики щодо державної власності для 15 найбільших державних підприємств ", - йдеться в документі.

Меморандум про виділення макрофінансової допомоги Україні

У документі не конкретизуються принципи ОЕСР, а також перелік цих 15 компаній.

Водночас у виданні "Керівні принципи ОЕСР з корпоративного управління для підприємств з державною участю", йдеться, що державі необхідно створити чітку політику винагороди членів рад підприємств, яка може залучати і мотивувати кваліфікованих спеціалістів.

У коментарі до принципів зазначено, що рівень винагороди повинен показувати ринкові умови тією мірою, в якій необхідно залучати та утримувати висококласних фахівців.

При цьому держава повинна враховувати можливий негативний ефект громадської думки і ефективно справлятися з цим, щоб не створювати труднощі для залучення фахівців.

"Однак необхідно також приділяти увагу питанням ефективного врегулювання будь-яких негативних наслідків для підприємств з державною участю і власника майна внаслідок негативного суспільного сприйняття, викликаного зайвим рівнем винагороди членів ради директорів. Це може створити труднощі для залучення провідних фахівців для роботи в радах директорів підприємств з державною участю ", - йдеться в офіційному коментарі ОЕСР до своїх стандартів корпоративного управління для підприємств з держчасткою власності.

Також в стандартах ОЕСР вітається створення номінаційних комісій із залученням громадськості для відбору ради директорів і відзначається, що держава як акціонер не повинно втручатися в оперативне управління компанією.

Як повідомляли Українськi Новини, у квітні Верховна Рада обмежила на час карантину заробітну плату чиновників, депутатів, прокурорів, суддів, керівництва і правління державних компаній і членів наглядових рад державних компаній до розміру 10 мінімальних заробітних плат (47,2 тис. Гривень).

Генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Айварас Абромавічус просить Президента Володимира Зеленського розв'язати питання скасування таких обмежень.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 30 липня заявив, що не бачить можливості припинення карантину і збільшення заробітної плати керівникам і членам спостережних рад держпідприємств.

23 липня в Брюсселі Україна і Європейський Союз підписали меморандум і кредитну угоду про виділення Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги.

Допомога надійде двома траншами по 600 млн євро, причому для отримання другого траншу в повному обсязі необхідно виконання Україною умов, прописаних в меморандумі.