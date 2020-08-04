Кабмин снял запрет на экспорт масок и респираторов

Кабинет министров снял запрет на экспорт масок и респираторов, который был установлен в мае. Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли, сельского хозяйства Тарас Качка на своей странице в Facebook.

"Запрет на экспорт средств индивидуальной защиты снят. Это последний запрет на экспорт, который действовал в связи с коронавирусом", - написал Качка.

Отмечается, что Минэкономики и Минздрав пришли к согласию, что на сегодня до мониторинга экспорта можно отойти от запрета. Правительство поддержало это решение. Поэтому 1 августа срок действия запрета истек и не был продлен.

Как сообщали Українські Новини, серийное производство вакцины от коронавируса должно начаться в 2021.

Также Оксфордскую вакцину от коронавируса, тестирование на людях которой показало положительные результаты, могут выпустить уже к концу этого года.

Тем временем Кабинет Министров разрешил туристам не придерживаться самоизоляции при наличии сделанных за границей тестов на коронавирус с отрицательным результатом.