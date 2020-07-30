Кабмин отменил для туристов самоизоляцию, если у них есть тесты на COVID-19

Кабинет Министров разрешил туристам не придерживаться самоизоляции при наличии сделанных за границей тестов на коронавирус с отрицательным результатом.

Об этом говорится в постановлении правительства от 22 июля № 641, передают Українськi Новини.

Согласно ему, самоизоляция или обсервация лица в связи с пересечением государственной границы прекращается, в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР, проведенного после пересечения границы или не ранее, чем за 48 часов до пересечения.

Речь идет о приезде из стран, внесенных в "красную" зону - со значительным распространением коронавируса среди населения.

Ранее туристы могли сделать тест только по прибытию в Украину в местных лабораториях.

Как сообщали Українськi Новини, 28 июля Министерство здравоохранения обновило списки стран "красной" и "зеленой" зон, при этом 62 страны были отнесены к "красной" зоне, в том числе в нее попала и Украина.

По состоянию на 27 июля в Украине показатель заболеваемости составлял 66,7 на 100 тыс. населения.

Кроме того ЕС рассказали новые правила трансграничных путешествий в условиях пандемии коронавируса.