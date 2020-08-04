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04 августа 2020, вторник, 12:37 337
Медицина 2020-08-04T12:37:31+03:00
Українські Новини
Серийное производство вакцины от коронавируса должно начаться в начале 2020, - Степанов

Серийное производство вакцины от коронавируса должно начаться в начале 2020, - Степанов

Анна Рудык
Коронавирус, вакцина от коронавируса, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Серийное производство вакцины от коронавируса может начаться в начале 2021 года. Об этом во время брифинга заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Так, он рассказал, что сейчас исследуются 25 вакцин-кандидатов против коронавируса.

"Для того, чтобы преодолеть пандемию, нам крайне необходимы лекарства для лечения, еще лучше средства профилактики, именно вакцины. На начало августа уже 25 вакцин-кандидатов против Covid-19 исследуются клинически, и шесть из них приблизились к завершающей стадии, результаты которых мы ожидаем до конца года. Серийное производство, надеемся, должно начаться в начале 2021 года", - сказал он.

В Минздраве отметили, что вакцины должны появиться, в том числе, и в Украине.

"Вчера мы получили подтверждение от механизма COVAX, что правительство Украины имеет право обратиться к глобальному вакцинному альянсу с просьбой предоставить вакцины в случае их регистрации для дальнейшей профилактики коронавирусной болезни путем проведения прививок людям из группы риска по определенным возрастным категориям", - заявил Виктор Ляшко.

По его словам, каждая страна, которая обратится, получит вакцины для приблизительно для 20% населения.

"Для Украины это прогнозируется около 8 млн доз. Это вакцина, которая гарантированно поступит в Украину разными объемами. Она может быть бесплатной или по специальной цене", - уточнил главный санитарный врач.

Как сообщали Українські Новини, Оксфордскую вакцину от коронавируса, тестирование на людях которой показало положительные результаты, могут выпустить уже к концу этого года. 

Ранее Британия показала первые результаты тестирования вакцины от коронавируса на людях.

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