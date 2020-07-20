Британия показала первые результаты тестирования вакцины от коронавируса на людях

В то время, как Всемирная организация здравоохранения спрогнозировала, когда начнется вакцинация от коронавируса, Великобритания заявила о первых результатах тестирования вакцины от COVID-19 на людях, заявив, что она не оказывает сугубо побочных эффектов. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, вакцина, разработанная Оксфордским университетом, выглядит безопасной и тренирует иммунную систему.

Согласно опубликованным результатам в журнале The Lancet, вакцина, находящаяся в стадии разработки компанией AstraZeneca и учеными из Британского Оксфордского университета, не вызвала каких-либо серьезных побочных эффектов и вызвала иммунные реакции антител и Т-клеток.

"Нам еще предстоит проделать большую работу, прежде чем мы сможем подтвердить, поможет ли наша вакцина справиться с пандемией COVID-19," - сказала разработчик вакцины Сара Гилберт.

Согласно информации, предоставленной ВВС, в испытаниях приняли участие около 1077 человек. Они показали, что с помощью инъекции выработались антитела и лейкоциты, способные бороться с коронавирусом.

Отмечается, что не было никаких опасных побочных эффектов от приема вакцины, однако, у 70% людей в испытании проявилась лихорадка или головная боль.

Исследователи утверждают, что с этим можно справиться с помощью парацетамола. Как отмечается, Великобритания уже заказала 100 миллионов доз вакцины.

Как сообщали Українські Новини, ВОЗ назвала еще один возможный путь передачи коронавируса.

Ранее Британия заявила о намерениях протестировать вакцину от коронавируса до октября 6 тысяч человек.