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  • Британия показала первые результаты тестирования вакцины от коронавируса на людях
20 июля 2020, понедельник, 20:27 918
Мир 2020-07-20T21:30:01+03:00
Українські Новини
Британия показала первые результаты тестирования вакцины от коронавируса на людях

Британия показала первые результаты тестирования вакцины от коронавируса на людях

Елизавета Кесельман
Британия, ВОЗ, вакцина от коронавируса, тестирование вакцины от коронавируса
Врач. Фото: pixabay
Врач. Фото: pixabay

В то время, как Всемирная организация здравоохранения спрогнозировала, когда начнется вакцинация от коронавируса, Великобритания заявила о первых результатах тестирования вакцины от COVID-19 на людях, заявив, что она не оказывает сугубо побочных эффектов. Об этом сообщает Reuters. 

Как отмечается, вакцина, разработанная Оксфордским университетом, выглядит безопасной и тренирует иммунную систему.

Согласно опубликованным результатам в журнале The Lancet, вакцина, находящаяся в стадии разработки компанией AstraZeneca и учеными из Британского Оксфордского университета, не вызвала каких-либо серьезных побочных эффектов и вызвала иммунные реакции антител и Т-клеток.

"Нам еще предстоит проделать большую работу, прежде чем мы сможем подтвердить, поможет ли наша вакцина справиться с пандемией COVID-19," - сказала разработчик вакцины Сара Гилберт. 

Согласно информации, предоставленной ВВС, в испытаниях приняли участие около 1077 человек. Они показали, что с помощью инъекции выработались антитела и лейкоциты, способные бороться с коронавирусом.

Отмечается, что не было никаких опасных побочных эффектов от приема вакцины, однако, у 70% людей в испытании проявилась лихорадка или головная боль.

Исследователи утверждают, что с этим можно справиться с помощью парацетамола. Как отмечается, Великобритания уже заказала 100 миллионов доз вакцины. 

Как сообщали Українські Новини, ВОЗ назвала еще один возможный путь передачи коронавируса. 

Ранее Британия заявила о намерениях протестировать вакцину от коронавируса до октября 6 тысяч человек. 

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