Оксфордскую вакцину от коронавируса могут выпустить в этом году, – ученые

Вакцину от коронавируса могут выпустить в этом году. Фото: pixabay

Вакцину от коронавируса могут выпустить в этом году. Фото: pixabay

Еще вчера СМИ разнесли по всему миру информацию о новых положительных результатах тестируемой вакцины от коронавируса на людях, разработанной в Оксфорде. Тем временем, глава команды разработчиков вакцины заявила о том, что ее могут выпустить к концу 2020 года. Об этом сообщает Reuters.

"Конец года - целевой показатель внедрения вакцины, это возможность, но нет абсолютно никакой уверенности в этом, потому что должны произойти три вещи", – рассказала Сара Гилберт в эфире радио Би-би-си.

Она отметила, что вакцина должна оказаться эффективной на поздних стадиях испытаний, необходимо будет произвести большое количество доз, а регуляторы должны оперативно дать согласие на ее лицензирование для использования в экстренных ситуациях.

"Все эти три вещи должны произойти и сойтись воедино, прежде чем мы сможем увидеть вакцинирование большого количества людей", – заявила она.

Как сообщали Українські Новини, ученые в США назвали наиболее эффективные типы масок, которые защищают от коронавируса.

Также в ВОЗ рассказали, когда начнётся вакцинация от коронавируса.