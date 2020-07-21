подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • Оксфордскую вакцину от коронавируса могут выпустить в этом году, – ученые
21 июля 2020, вторник, 13:46 1135
Мир 2020-07-21T14:30:02+03:00
Українські Новини
Оксфордскую вакцину от коронавируса могут выпустить в этом году, – ученые

Оксфордскую вакцину от коронавируса могут выпустить в этом году, – ученые

Елизавета Кесельман
Великобритания, Вакцина, Вакцинация, вакцина от коронавируса
Вакцину от коронавируса могут выпустить в этом году. Фото: pixabay
Вакцину от коронавируса могут выпустить в этом году. Фото: pixabay

Еще вчера СМИ разнесли по всему миру информацию о новых положительных результатах тестируемой вакцины от коронавируса на людях, разработанной в Оксфорде. Тем временем, глава команды разработчиков вакцины заявила о том, что ее могут выпустить к концу 2020 года. Об этом сообщает Reuters. 

"Конец года - целевой показатель внедрения вакцины, это возможность, но нет абсолютно никакой уверенности в этом, потому что должны произойти три вещи", – рассказала Сара Гилберт в эфире радио Би-би-си.

Она отметила, что вакцина должна оказаться эффективной на поздних стадиях испытаний, необходимо будет произвести большое количество доз, а регуляторы должны оперативно дать согласие на ее лицензирование для использования в экстренных ситуациях.

"Все эти три вещи должны произойти и сойтись воедино, прежде чем мы сможем увидеть вакцинирование большого количества людей", – заявила она. 

Как сообщали Українські Новини, ученые в США назвали наиболее эффективные типы масок, которые защищают от коронавируса. 

Также в ВОЗ рассказали, когда начнётся вакцинация от коронавируса.

Больше новостей о: Великобритания Вакцина Вакцинация вакцина от коронавируса

Британия может столкнуться с "зимней волной" корон...
В ВОЗ рассказали, когда начнётся вакцинация от кор...
В России на чиновниках испытали вакцину от коронав...
Британия показала первые результаты тестирования в...
Захвативший автобус с заложниками в Луцке находился на психиатрическом лечении, - полиция
Полиция устанавливает личность захватившего автобус с заложниками в Луцке и ведет с ним переговоры
Новости
Хулиганы под Радой облили трех депутатов. Их задержали 15:02
Киев и Одессская область снова готовы к смягчению карантина. Какие регионы не соответствуют критериям 14:49
То, что происходит вокруг Окружного админсуда Киева, - это борьба за контроль над судебной системой, - Золотарев 14:45
Системное давление на международных инвесторов, работающих в Украине, может привести к хаосу на рынке, - эксперт 14:36
Рада снизила "зеленый тариф" 14:36
больше новостей
Парасюк стрелял по Майдану из окон консерватории, - Верещук 13:13
Доллар продолжает расти в цене. Официальный курс валют на понедельник 05:00
Цены на дыни и арбузы обвалились: почем продают бахчевые на рынке 18:14
В частном киевском роддоме "Лелека" впервые отказались от новорожденной девочки 23:01
Курорты Турции в августе могут закрыть для украинцев: эксперт назвала причину 18:46
больше новостей
Скандальная депутат Третьякова хочет легализовать секс-индустрию и "все, что возможно" 17:20
"Слуге народа" Третьяковой не хватает 35 тысяч гривен зарплаты 23:39
Парасюк стрелял по Майдану из окон консерватории, - Верещук 13:13
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась на 13%, и она выше, чем в Европе 10:31
Экономический комитет Верховной Рады обратился к Зеленскому и Шмыгалю из-за незаконного давления на агрохолдинг Бахматюка, - СМИ 13:13
больше новостей
В Мариинском дворце состоялась официальная церемония встречи президентов Украины и Швейцарии
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok