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04 августа 2020, вторник, 12:03 342
Общество 2020-08-04T12:30:01+03:00
Українські Новини
Мэр Тернополя отмечает протестные настроения жителей из-за присвоения городу "красного уровня" эпидопасности

Мэр Тернополя отмечает протестные настроения жителей из-за присвоения городу "красного уровня" эпидопасности

Елена Новикова
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Сергей Надал. Фото: facebook.com/pg/Nadal.Sergij
Сергей Надал. Фото: facebook.com/pg/Nadal.Sergij

Мэр Тернополя Сергей Надал отмечает протестные настроения среди жителей из-за присвоения городу "красного уровня" эпидемической опасности распространения COVID-19.

Об этом он сообщил в интервью Українським Новинам.

"Такие настроения очень сильные", - сказал Надал, отвечая на вопрос, готовы ли жители Тернополя подниматься и выдвигаться в Киев.

Также он заявил, что готов делать все, что угодно, чтобы центральная власть услышала Тернополь и его жителей.

"Я готов делать все что угодно, чтобы они там услышали. На самом деле, градус напряжения жителей Тернополя настолько высокий, что приняв это решение, мы сможем сдержать многие плохие действия, которые они готовы уже делать", - резюмировал мэр.

Как сообщали Українськi Новини, Надал заявляет об отсутствии коммуникации с Кабмином перед решением присвоить городу "красный уровень" эпидопасности.

Ранее мэр Тернополя отказался ужесточать карантин и пригрозил народными протестами.

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