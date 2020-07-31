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31 июля 2020, пятница, 18:40 1407 Инфографика
Общество 2020-07-31T19:18:22+03:00
Українські Новини
Луцк, Тернополь и часть Черновицкой области отнесли в "красную" зону по эпидопасности

Луцк, Тернополь и часть Черновицкой области отнесли в "красную" зону по эпидопасности

Валерия Драгомирова
Коронавирус, Адаптивный карантин, Красная зона, Красный уровень
Коронавирус. Pexels
Коронавирус. Pexels

"Красный уровень" эпидемической опасности распространения COVID-19 c 3 августа будет установлен в Луцке, Тернополе и в Кицманском районе Черновицкой области. 

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Согласно решению комиссии по ТЭБ И НС (по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций) "красный уровень" эпидемической опасности распространения COVID-19 будет установлен с понедельника в Луцке, Тернополе и в Кицманском районе Черновицкой области", - сказал он.

По словам Степанова, "оранжевый уровень" эпидемической опасности распространения COVID-19 c 3 августа будет установлен в Волынской области в Луцком и Любашевском районах, в Ивано-Франковской области в городе Ивано-Франковск и Тисменицком районе, во Львовской области в городе Львов, Николаевском, Перемышльском, Пустомытовском районах, в Тернопольской области в городе Бережаны и Бучацком районе.

"У нас определено 8 регионов, в которых будут установлены те или другие зоны, которые превысили базовые нормативы - это Винницкая, Волынская, Житомирская, Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская и Черновицкая область", - сказал он.


В "желтую зону" попали 40 регионов.

"Зеленая зона" предусматривает: пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах; проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 квадратных метров; кинотеатры с заполненностью на 50%; перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.

В "желтой зоне", помимо этих ограничений, запрещается: посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

Помимо указанных ограничений, в "оранжевой зоне" запрещается: деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры; прием новых смен в детские лагеря; ограничение для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

Помимо этих ограничений, в "красной зоне" запрещается: работа общественного транспорта; посещение учебных заведений; деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Адаптивный карантин. Инфографика: МинздравАдаптивный карантин. Инфографика: Минздрав

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров разделил регионы на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны в зависимости от эпидемической ситуации с 1 августа.

Кроме того, с 1 августа Киев оказался в "зеленой"

Также Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 августа.

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