Никто с нами не советовался, и никто об этом нам не говорил, — мэр Тернополя о присвоении городу красного уровня эпидопасности

Никто с нами не советовался, и никто об этом нам не говорил, — мэр Тернополя о присвоении городу красного уров

Мэр Тернополя Сергей Надал заявляет, что город и администрацию никто не предупреждал из Кабинета Министров о том, что Тернополю будет присвоен красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Решение было принято в конце дня в пятницу. Нас просто, как и всех, поставили в известность посредством сайта Кабинета Министров. Никто с нами не советовался, и никто об этом нам не говорил. Мы хотим, чтобы нас слышали и была коммуникация с правительством. Перед тем, как принимать такие решение, нужно было для начала поговорить с нами, с Администрацией, с городским советом. Возможно, услышать какие-то пояснения и советы, как лучше это сделать, а не просто "рубить с плеча", - сказал Надал.

Он считает алогичным решение Кабмина о присвоении Тернополю красного уровня.

"Уровень обследований, который рекомендует Минздрав, 24 на 100 тыс. жителей для Украины. В Тернополе, по состоянию на 31 июля мы делали 78, то есть в три раза больше. При этом выявления случаев, рекомендованных Минздравом для нормы, составляет 11%, а у нас 11,1%. Аж на одну десятую больше нормы, при том, что в три раза больше сделано тестирований. Для того, чтобы была "красная зона" должен быть уровень (заполнения койко-мест в больницах) более 75%, у нас 46,8%. Поясните, где логика? Смертность у нас 0,2%, тогда как в других городах она в разы больше. Где логика? Почему Тернополь - "красная зона"? Почему запрещается движение поездов и автобусов?", - возмутился мэр.

Он добавил, что и после такого решения центральной власти ни с кем из ее представителей не общался.

Как сообщали Українськi Новини, мэр Тернополя отказался ужесточать карантин и пригрозил народными протестами.

Кроме того, "Укрзализныця" остановила продажу билетов в Луцк и Тернополь.