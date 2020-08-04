подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
04 августа 2020, вторник, 09:32 209
Финансы 2020-08-04T10:00:01+03:00
Українські Новини
За 7 месяцев госбюджет выполнен с дефицитом 47,4 млрд

За 7 месяцев госбюджет выполнен с дефицитом 47,4 млрд

Сергей Жолобецкий
Минфин, Госбюджет, Дефицит, Дефицит госбюджета
Дефицит госбюджета за 7 мес. составил более 47 млрд
Дефицит госбюджета за 7 мес. составил более 47 млрд

В вто время как ПФ начал финансирование пенсий за август, в июле доходы общего фонда госбюджета перевыполнены на 11,6%.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

В июле 2020 году в общий фонд государственного бюджета поступило 58,0 млрд гривен, роспись выполнена на 111,6%.

При этом возмещение НДС составило 9,1 млрд гривен.

По платежам, взимание которых контролирует Налоговая служба, поступления составили 29,6 млрд гривен, роспись перевыполнена на 23,1% или 5,6 млрд гривен.

Основными платежами, за счет которых состоялось перевыполнение, стали: налог на добавленную стоимость (4,3 млрд гривен), в том числе за счет борьбы со злоупотреблениями при возмещении налога из бюджета; акцизный налог с произведенной в Украине продукции (1,2 млрд гривен); налог на доходы физических лиц и военный сбор (0,2 млрд гривен); рентная плата за пользование недрами (0,2 млрд гривен).

Поступление в общий фонд госбюджета таможенных платежей составили 25,6 млрд гривен, или 100,4% от месячного росписи.

По итогам января-июля 2020 роспись доходов общего фонда государственного бюджета была выполнена на уровне 94,0%, в то время как в январе-апреле текущего года - 86,1%.

За январь-июль 2020 государственный бюджет был выполнен с дефицитом в размере 47,4 млрд гривен, в том числе общий фонд - с дефицитом в сумме 54,8 млрд гривен, при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 100,8 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, в июне государственный бюджет перевыполнен по доходам на 10,9%, или на 12,842 млрд гривен.

Доходы госбюджета за июнь составили 131,191 млрд гривен при плане 118,349 млрд гривен.

В Украине ввели новые надбавки к пенсиям. На 1 июля 2020 года средний размер пенсии составляет 3 393,54 гривен. 


Ранее в Пенсионном фонде дали разъяснение, почему пенсии проиндексировали не всем украинцам. 

Кроме того, кто не сможет выйти на пенсию в 60 лет. Чтобы выйти на пенсию в 60 лет необходимо будет иметь полных 28 лет стажа. А в 2022 году – 29 лет стажа.

Больше новостей о: Минфин Госбюджет Дефицит Дефицит госбюджета

Минфин сократил количество банков для выплат бюдже...
После апрельского провала Таможня второй месяц под...
Кабмн прогнозирует рост ВВП на 4,6% и снижение без...
В мае госбюджет недополучил 1,6 млрд...
Заболеваемость коронавирусом после двухдневного падения начала увеличиваться, а смертность выросла вдвое
Угрожавшему взрывом в БЦ "Леонардо" в Киеве Каримову сообщили о подозрении в совершении теракта
Новости
Бывший глава ГАСИ Кудрявцев пытается "решить" с закрытием дела за поддельный диплом, - СМИ 10:11
Норвегия запретила остановку круизных лайнеров в своих портах 10:03
"Укрзализныця" уволит сотрудников, из-за халатности которых произошла попытка изнасилования женщины в поезде 10:00
На Львовском химзаводе произошел взрыв в цехе, выбило окна в здании 09:59
Угрожавшему взрывом в БЦ "Леонардо" в Киеве Каримову сообщили о подозрении в совершении теракта 09:56
больше новостей
Как и когда начнется новый учебный год в вузах. Кабмин дал разъяснение 05:45
Минимальная пенсия вырастет до 2600: Минсоц назвал сроки и новые суммы выплат 05:20 Инфографика
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась на 7,5%, и она выше, чем в Европе 11:24
Нападение на женщину в поезде Мариуполь-Киев. Работники поезда предлагали потерпевшей взятку 20:43
Нападение на журналистку. Фото: Facebook/ Anastaisha Lygova
Сотрудник Верховной Рады обрадовался, что журналистку Интера едва не изнасиловали в поезде 12:20
больше новостей
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась на 7,5%, и она выше, чем в Европе 11:24
Нападение на женщину в поезде Мариуполь-Киев. Работники поезда предлагали потерпевшей взятку 20:43
Минимальная пенсия вырастет до 2600: Минсоц назвал сроки и новые суммы выплат 05:20 Инфографика
В Беларуси заявили, что не получали запроса от Украины на выдачу задержанных боевиков Вагнера 13:06
Нападение на журналистку. Фото: Facebook/ Anastaisha Lygova
Сотрудник Верховной Рады обрадовался, что журналистку Интера едва не изнасиловали в поезде 12:20
больше новостей
Угрожавший взрывом в БЦ "Леонардо" в Киеве во время захвата здания сменил заложника, — СБУ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok