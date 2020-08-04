За 7 месяцев госбюджет выполнен с дефицитом 47,4 млрд

В вто время как ПФ начал финансирование пенсий за август, в июле доходы общего фонда госбюджета перевыполнены на 11,6%.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

В июле 2020 году в общий фонд государственного бюджета поступило 58,0 млрд гривен, роспись выполнена на 111,6%.

При этом возмещение НДС составило 9,1 млрд гривен.

По платежам, взимание которых контролирует Налоговая служба, поступления составили 29,6 млрд гривен, роспись перевыполнена на 23,1% или 5,6 млрд гривен.

Основными платежами, за счет которых состоялось перевыполнение, стали: налог на добавленную стоимость (4,3 млрд гривен), в том числе за счет борьбы со злоупотреблениями при возмещении налога из бюджета; акцизный налог с произведенной в Украине продукции (1,2 млрд гривен); налог на доходы физических лиц и военный сбор (0,2 млрд гривен); рентная плата за пользование недрами (0,2 млрд гривен).

Поступление в общий фонд госбюджета таможенных платежей составили 25,6 млрд гривен, или 100,4% от месячного росписи.

По итогам января-июля 2020 роспись доходов общего фонда государственного бюджета была выполнена на уровне 94,0%, в то время как в январе-апреле текущего года - 86,1%.

За январь-июль 2020 государственный бюджет был выполнен с дефицитом в размере 47,4 млрд гривен, в том числе общий фонд - с дефицитом в сумме 54,8 млрд гривен, при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 100,8 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, в июне государственный бюджет перевыполнен по доходам на 10,9%, или на 12,842 млрд гривен.

Доходы госбюджета за июнь составили 131,191 млрд гривен при плане 118,349 млрд гривен.

В Украине ввели новые надбавки к пенсиям. На 1 июля 2020 года средний размер пенсии составляет 3 393,54 гривен.



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