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  • В Украине ввели новые надбавки к пенсиям: сколько будут получать пенсионеры
01 августа 2020, суббота, 08:30 5574
Экономика 2020-08-01T08:30:01+03:00
Українські Новини
В Украине ввели новые надбавки к пенсиям: сколько будут получать пенсионеры

В Украине ввели новые надбавки к пенсиям: сколько будут получать пенсионеры

Олексій Козаченко
Пенсии, Индексация, Повышение пенсий, надбавки пенсионерам, Надбавки к пенсии

С начала 2020 года правительство Украины объявило о повышении пенсий для пожилых людей Украины. Пока пенсионный фонд сообщает, что пенсии выросли незначительно, однако анонсируются новые дополнительные выплаты.

По данным на 1 июля 2020 года средний размер пенсии составляет 3 393,54 гривен, а больше 10 тысяч гривен в Украине получают 332 588 человек (2,9% от общего числа пенсионеров).

Так, например, теперь одиноким пенсионерам, которым исполнилось 80 лет и которые уже получали 500 гривен надбавки к пенсии, теперь будут выплачивать по 685 гривен ежемесячно. Выплату оформили "задним числом" - то есть, одинокие пенсионеры получат деньги, начиная с 1 января.

 С 1 июля также повысили размер пенсий для отдельных категорий пенсионеров: если ежемесячный размер пенсионных выплат с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, других доплат к пенсиям, установленных законодательством (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной), у лиц, получающих пенсию, назначенную в соответствии с Законом с учетом страхового стажа, предусмотренного абзацем первым части первой статьи 28 Закона, не достигает 2100 грн, таким лицам с 01.05.2020 предоставляется доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера, которая учитывается при дальнейших перерасчетах пенсии.

Размер повышения пенсии по результатам перерасчета зависит от того, какие составляющие входят в пенсионной выплаты, исчисляется от прожиточного минимума.

Социальная пенсия также возрастет до 1712 гривен. Ее получают те украинцы, которые достигли пенсионного возраста, но не наработали достаточно стажа для получения социальной выплаты.

Минимальная пенсия:                                                                            

  • с 1 января 2020 - 1638 гpн.
  • с 1 июля 2020 - 1712 гpн.
  • с 1 декабря 2020 - 1769 грн.

Также сообщалось и о том, что 1 марта 2021-го проведут индексацию. А с 1 июля и 1 декабря вырастет размер прожиточного минимума и, соответственно, произойдет автоматический перерасчет минимальных пенсий.

Напомним, ранее сообщалось, что после очередного этапа пенсионной реформы украинцы смогут получать две или три пенсии вместо одной, некоторые пенсионеры могут лишиться даже одной пенсии. Так, у украинцев по закону могут забрать пенсию по целому ряду причин. Например, достаточно несколько месяцев не получать деньги, либо выехать за границу

Ранее в Пенсионном фонде опровергли информацию о повышении выплат на 11%, а также дал разъяснение, почему пенсии проиндексировали не всем украинцам. 

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В Украине ввели новые надбавки к пенсиям: сколько будут получать пенсионеры
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