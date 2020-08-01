Власти Луцка отказываются останавливать общественный транспорт, несмотря на пребывание в "красной" зоне

После того, как Луцк отнесли в "красную" зону по эпидопасности, исполняющий обязанности городского головы Игорь Полищук выразил возмущение и отказался останавливать транспорт в городе. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

Игорь Полищук возмущен, что Луцк попал в "красную" зону с максимальными ограничительными мерами из-за коронавируса.

"Уважаемые жители Луцка! Государственной комиссией ТЭБ и ЧС (орган с не совсем понятным правовым статусом) без каких-либо особых причин отнесен наш город Луцк с 3 августа в "красный" уровень эпидемической опасности. Истинные мотивы такого решения не понятны, ведь в последнее время по статистике по уровню заболеваемости COVID-19 в городе ничего не изменилось", – сообщил он.

Со слов Полищука, после введения "красного" уровня, в городе должен быть остановлен общественный транспорт, закрыты детские сады, учреждения общественного питания, гостиницы и прочее. Но эти меры приведут к отсутствию работы и средств к существованию у тысяч жителей города, уверен Полищук. Также это нанесет вред городскому бюджету.

Кроме того, мэр заявил, что городские власти не будут останавливать общественный транспорт и выполнять прочие "непонятные" решения из-за включения города в "красную" зону.

"Непутевые, несвоевременные и непрофессиональные решения по противодействию коронавируса и так довели страну до экономического коллапса, уничтожили сотни тысяч рабочих мест и значительно ухудшили уровень жизни украинцев и уровень экономической активности в стране. Если центральная власть хочет работать по закону – пусть вводит чрезвычайное положение и только тогда останавливает транспорт, закрывает заведения и принимает другие ограничения", – сообщил он.

В Луцке отказываются останавливать общественный транспорт. Скриншот Facebook/ Игорь Полищук

Ранее Українські Новини сообщали, с 1 августа Киев отнесли в "зеленую" зону по эпидемиологической ситуации.

Также Кабинет Министров продлил адаптивный карантин в Украине до 31 августа и разделил области на четыре зоны.