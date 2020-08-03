Гривна ослабла. Курс нацвалюты на межбанке в понедельник

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 1 коп. в понедельник снизился на 12 коп. до 27,83 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,73-27,76 UAH\/USD, затем котировки выросли до 27,76-27,78 UAH\/USD, после чего установились на уровне 27,83-27,85 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 17,22% с 23,74 UAH\/USD до 27,83 UAH\/USD. В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD. Как сообщали Українськi Новини, экономисты не исключают резкой девальвации нацвалюты. Также НБУ снова начал скупать валюту. Ранее Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 августа, на 5,67 коп. до 27,7365 UAH\/USD. Кроме того, в 2021 году средний курс в доллара ожидается на уровне 29,1 UAH\/USD.