Гривна ослабла. Курс нацвалюты на межбанке в понедельник

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 1 коп. в понедельник снизился на 12 коп. до 27,83 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,73-27,76 UAH/USD, затем котировки выросли до 27,76-27,78 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,83-27,85 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 17,22% с 23,74 UAH/USD до 27,83 UAH/USD.

В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, экономисты не исключают резкой девальвации нацвалюты.

Также НБУ снова начал скупать валюту.

Ранее Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 августа, на 5,67 коп. до 27,7365 UAH/USD.

Кроме того, в 2021 году средний курс в доллара ожидается на уровне 29,1 UAH/USD.