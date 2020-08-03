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03 серпня 2020, понеділок, 17:34 26
Фінанси 2020-08-03T19:15:02+03:00
Українські Новини
Пенсії підвищили ще одній категорії українців: хто отримає надбавку і в якому розмірі

Пенсії підвищили ще одній категорії українців: хто отримає надбавку і в якому розмірі

Елена Новикова
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Курс гривні на міжбанку 3 серпня
Курс гривні на міжбанку 3 серпня

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю на 1 коп. в понеділок знову впав на 12 коп. до 27,83 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,73-27,76 UAH / USD, потім котирування виросли до 27,76-27,78 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,83-27,85 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 17,22% з 23,74 UAH / USD до 27,83 UAH / USD.

У 2019 курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH / USD до 23,74 UAH / USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH / USD до 27,72 UAH / USD.

Як повідомляли Українськi Новини, Національний банк в період з 27 по 31 липня купив на міжбанківському валютному ринку 38 млн доларів.

Також Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 4 серпня, на 5,67 коп. до 27,7365 UAH/USD.

Крім того, середній курс долара в 2021 році прогнозується на рівні 29,1 грн/$. При цьому в попередньому прогнозі вказувався курс 29,7 грн за долар, таким чином, прогнозована вартість долара знизилася на шість копійок.

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