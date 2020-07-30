Курс гривны на межбанке в четверг: нацвалюта ослабла после укрепления

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 6 коп. в четверг снизился на 7 коп. до 27,70 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,64-27,66 UAH\/USD, затем котировки выросли до 27,71-27,73 UAH\/USD, после чего установились на уровне 27,69-27,72 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 16,68% с 23,74 UAH\/USD до 27,70 UAH\/USD. В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD. Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк Украины понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на пятницу-воскресенье, на 0,46 коп. до 27,6913 UAH\/USD. Кроме того, в четверг, 30 июля, курс доллара в киевских обменниках курс продажи наличного доллара понизился по сравнению с 29 июля на 6,53 копеек до 27,7628 UAH\/USD, курс покупки – понизился на 5,64 коп. до 27,4994 UAH\/USD.