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30 июля 2020, четверг, 17:45 98
Финансы 2020-07-30T18:15:03+03:00
Українські Новини
Курс гривны на межбанке в четверг: нацвалюта ослабла после укрепления

Курс гривны на межбанке в четверг: нацвалюта ослабла после укрепления

Елена Новикова
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Курс гривны на межбанке
Курс гривны на межбанке

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 6 коп. в четверг снизился на 7 коп. до 27,70 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,64-27,66 UAH/USD, затем котировки выросли до 27,71-27,73 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,69-27,72 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 16,68% с 23,74 UAH/USD до 27,70 UAH/USD.

В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк Украины понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на пятницу-воскресенье, на 0,46 коп. до 27,6913 UAH/USD.

Кроме того, в четверг, 30 июля, курс доллара в киевских обменниках курс продажи наличного доллара понизился по сравнению с 29 июля на 6,53 копеек до 27,7628 UAH/USD, курс покупки – понизился на 5,64 коп. до 27,4994 UAH/USD.

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