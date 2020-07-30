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30 июля 2020, четверг, 05:10 297
Экономика 2020-07-30T05:45:03+03:00
Українські Новини
Стоит ли закупаться долларами: Минэкономики дало прогноз курса в 2021 году

Стоит ли закупаться долларами: Минэкономики дало прогноз курса в 2021 году

Надежда Комендантова
Валюта, Курс валют, прогноз курса валют, прогноз курса валют 2021
Курс доллара.
Курс доллара.

В то время, как согласно последнему прогнозу в следующем году ВВП Украины в абсолютном выражении практически достигнет уровня 2011 года, средний курс в доллара в 2021 году ожидается на уровне 29,1 грн/$. 

Об этом свидетельствует проект Прогноза экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы, разработанный Минэкономики, передают Українські Новини.

Правительство ожидает средний курс на уровне 29,1 грн за доллар. При этом в предыдущем прогнозе указывался курс 29,7 грн за доллар, таким образом, прогнозируемая стоимость доллара снизилась на шесть копеек.

Также в рамках оценки фискальных рисков для бюджета Минэкономики на основе интегральной эконометрической модели также сделало симуляцию влияния более крепкой гривны на прогнозные макропоказатели.

Ведомство отмечает, что разработанный и представленный прогноз является сценарным предположениям, а не простой экстраполяцией предыдущих тенденций развития экономики Украины.

Прогноз курса доллара в 2021 годуПрогноз курса доллара в 2021 году

Как сообщали Українські Новини, в октябре прошлого года Кабинет Министров пересмотрел макропоказатели на 2020-2022 годы.

В марте текущего года Кабинет Министров пересмотрел макропоказатели на 2020 год.

Тем временем, у Шмыгаля планируют достичь ВВП 2013 года к 2023 году.

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