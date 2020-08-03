Нацбанк понизил гривну. Официальный курс валют на вторник

В то время, как экономисты не исключают резкой девальвации нацвалюты, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 августа, на 5,67 коп. до 27,7365 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.



В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 августа, на 1,15 коп. до 27,6798 UAH/USD.



Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 36,1351 1 доллар США 27,7365 1 швейцарский франк 30,1533 10 иен 2,6123 10 российских рублей 3,7525 1 евро 32,5169

Как сообщали Українські Новини, аналитики дали прогноз курса доллара до конца года. Эксперты прогнозируют, что тренд на ослабление гривни на этой неделе продолжится, но будет более плавным, чем в последние полмесяца.

Кроме того, средний курс в доллара в 2021 году ожидается на уровне 29,1 UAH/USD.



Тем временем аналитики рынка советуют не торопиться с продажей долларов, так как вероятна дальнейшая постепенная девальвация гривны до 28 грн/доллар.