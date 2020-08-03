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03 августа 2020, понедельник, 16:17 31
Экономика 2020-08-03T16:45:01+03:00
Українські Новини
Нацбанк понизил гривну. Официальный курс валют на вторник

Нацбанк понизил гривну. Официальный курс валют на вторник

Валерия Драгомирова
НБУ, Курс валют, Нацбанк, Доллар, курс доллара, Курс доллара к гривне
Курс доллара.
Курс доллара.

В то время, как экономисты не исключают резкой девальвации нацвалюты, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 августа, на 5,67 коп. до 27,7365 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 августа, на 1,15 коп. до 27,6798 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,1351
1 доллар США 27,7365
1 швейцарский франк 30,1533
10 иен 2,6123
10 российских рублей 3,7525
1 евро 32,5169

Как сообщали Українські Новини, аналитики дали прогноз курса доллара до конца года. Эксперты прогнозируют, что тренд на ослабление гривни на этой неделе продолжится, но будет более плавным, чем в последние полмесяца.

Кроме того, средний курс в доллара в 2021 году ожидается на уровне 29,1 UAH/USD.

Тем временем аналитики рынка советуют не торопиться с продажей долларов, так как вероятна дальнейшая постепенная девальвация гривны до 28 грн/доллар.

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