НБУ снова начал скупать валюту

В то время как курс гривны был укреплен, Национальный банк в период с 27 по 31 июля купил на межбанковском валютном рынке 38 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

НБУ купил 38 млн долларов по единому курсу.

С начала года по единому курсу куплено 3 536,4 млн долларов, а продано – 2 287,7 млн долларов.

Используя Matching, НБУ с начала года купил 478,5 млн долларов, а продал - 734 млн долларов.

Всего с начала года куплено 4 014,9 млн долларов, а продано – 3 291,8 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году НБУ купил на межбанке 3 173,78 млн долларов, продал – 1 801,82 млн долларов.

В 2019 году Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке 8 462,6 млн долларов, продал – 529,23 млн долларов.

Эксперты рассказали, что ждать от курса в ближайшее время. Если Национальный банк не обеспечит межбанковский рынок достаточным количеством валюты, то возможен новый виток курса до 28,5 грн/доллар и выше.



Кроме того, после стремительного двухнедельного роста доллар в обменниках падает.

С 24 по 31 июля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 19,91 коп. до 27,7802 UAH/USD.