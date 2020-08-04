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04 августа 2020, вторник, 05:30 7010 Инфографика
Финансы 2020-08-04T06:30:03+03:00
Українські Новини
Пенсии повысили еще одной категории украинцев: кто получит надбавку и в каком размере

Пенсии повысили еще одной категории украинцев: кто получит надбавку и в каком размере

Надежда Комендантова
Кабмин, Пенсонеры, Пенсия, Повышение пенсий, пенсия 2020, пенсии в Украине, Выплаты пенсионерам
Пенсии.
Пенсии.

В то время, как Минсоц обещает, что минимальная пенсия в Украине вырастет до 2600, Кабинет Министров повысил пенсионные выплаты для 9,6 тыс. членов семей погибших в антитеррористической операции (АТО) и Операции объединенных сил (ООС) военных с 1 августа.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"В понедельник утром состоялось внеочередное заседание Кабинета Министров Украины... По поручению Президента Украины Владимира Зеленского, Кабмин утвердил проект постановления "О дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц". Документом предусмотрено повышение пенсионных выплат для 9,6 тыс. членов семей военнослужащих, погибших во время участия в АТО/ООС", - написал он.

В сообщении пресс-службы Министерства по вопросам ветеранов сообщается, что помощь будет выплачиваться тем членам семьи, которые потеряли кормильца и размер пенсии которых не достигает 7 800 гривен.

В случае, если пенсия назначается на 2 и более членов семей, адресная помощь к пенсии устанавливается в сумме, которая не достигает 6 100 гривен на каждого из указанных членов семьи.

Согласно постановлению, Пенсионный Фонд уже с 1 августа 2020 года должен обеспечить перерасчет пенсии по материалам пенсионных дел.

Как выросли пенсии в Украине с 1 июля 2020. Инфографика: Пенсионный курьер Как выросли пенсии в Украине с 1 июля 2020. Инфографика: Пенсионный курьер

Напомним, по данным на 1 июля 2020 года средний размер пенсии составляет 3 393,54 гривен, а больше 10 тысяч гривен в Украине получают 332 588 человек (2,9% от общего числа пенсионеров).

Тем временем, украинцы не смогут выйти на пенсию в 2021 году, если у них нет как минимум 28 полных лет стажа

Также в Пенсионном фонде опровергли информацию о повышении выплат на 11%, а также объяснили, почему пенсии проиндексировали не всем украинцам. 

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