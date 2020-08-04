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04 серпня 2020, вівторок, 05:30 11
Фінанси 2020-08-04T06:30:03+03:00
Українські Новини
Пенсії підвищили ще одній категорії українців: хто отримає надбавку і в якому розмірі

Пенсії підвищили ще одній категорії українців: хто отримає надбавку і в якому розмірі

Надежда Комендантова
Кабмін, Пенсії, Пенсіонери, підвищення пенсій, Кабінет Міністрів, виплати сім'ям загиблих, пенсії в Україні
Пенсії.
Пенсії.

Після обіцянки Мінсоцполітики мінімальної пенсії в Україні розміром до 2600, Кабінет Міністрів пенсійні виплати підвищив для 9,6 тис. членів сімей загиблих військових в антитерористичній операції (АТО) і Операції об'єднаних сил (ООС) з 1 серпня.

Про це представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"У понеділок вранці відбулося позачергове засідання Кабінету Міністрів України ... За дорученням Президента України Володимира Зеленського, Кабмін затвердив проєкт постанови "Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб". Документом передбачено підвищення пенсійних виплат для 9,6 тис. членів сімей військовослужбовців, які загинули під час участі в АТО/ООС", - написав він.

У повідомленні пресслужби Міністерства з питань ветеранів повідомляється, що допомога буде виплачуватися тим членам родини, які втратили годувальника та розмір пенсії яких не досягає 7 800 гривень.

У разі, якщо пенсія призначається на 2 і більше членів сімей, адресна допомога до пенсії встановлюється в сумі, що не досягає 6 100 гривень на кожного із зазначених членів сім'ї.

Згідно з постановою, Пенсійний Фонд вже з 1 серпня 2020 року має забезпечити перерахунок пенсії за матеріалами пенсійних справ.

Як виросли пенсії в Україні з 1 липня 2020. Інфографіка: Пенсійний кур'єр Як виросли пенсії в Україні з 1 липня 2020. Інфографіка: Пенсійний кур'єр

Як повідомляли Українські Новини, станом на 1 липня 2020 року середній розмір пенсії становить 3 393,54 гривень, а більше 10 тисяч гривень в Україні отримують 332 588 осіб (2,9% від загальної кількості пенсіонерів).

Крім того, у Пенсійному фонді спростували інформацію про підвищення виплат на 11%.

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