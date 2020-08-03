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03 августа 2020, понедельник, 14:46 1508
Происшествия 2020-08-03T14:46:56+03:00
Українські Новини
В Киевской области столкнулись две легковушки: погибли 4 человека

В Киевской области столкнулись две легковушки: погибли 4 человека

Ольга Фандорина
ДТП, смертельное ДТП, погибшие в ДТП, ДТП в Киевской области
ДТП в Киевской области. Фото: kv.dsns.gov.ua
ДТП в Киевской области. Фото: kv.dsns.gov.ua

После смертельного ДТП под Черкассами, вечером в воскресенье, 2 августа, на 56-м километре автодороги Борисполь-Днепр в Киевской области произошла авария со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС. 

"На место происшествия был направлен дежурный караул 27-й Государственной пожарно-спасательной части г.Переяслав. По прибытию установлено, что произошло столкновение автомобилей Daewoo Lanos и ВАЗ 2106, в результате чего 4 человека погибли и 1 травмирован", - говорится в сообщении.

Отмечается, что  спасатели провели деблокацию потерпевшего водителя Daewoo Lanos и 4 погибших.

Напомним, в Украине продолжается череда смертельных ДТП. В Закарпатской области в воскресенье, 2 августа, произошла авария с двумя погибшими. 

Ранее в Одесской области в масштабном ДТП погибли шесть человек, еще трое человек госпитализированы.  

Также в субботу в ДТП под Запорожьем погибли четыре человека.

Ранее Українські Новини сообщали, что в аннексированном Крыму микроавтобус влетел в грузовик – погибли 8 человек.

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