Смертельное ДТП под Ужгородом: Volkswagen вылетел в кювет и врезался в дерево, двое погибших

В Украине продолжается череда смертельных ДТП. В Закарпатской области в воскресенье, 2 августа, произошла авария с двумя погибшими.

Об этом сообщает Mukaxhevo.net со ссылкой на главное управление Национальной полиции Закарпатья

Авария произошла около 05:00 часов утра, в селе Лазещина, что на Раховщине.

24-летний водитель Volkswagen не справился с управлением и вылетел в кювет, где столкнулся с деревом.

В результате столкновения погибли 24-летний водитель, житель пгт Ясиня и 23-летний житель села Лазещина. Еще двух пассажиров авто в возрасте 25 и 28 лет, госпитализировали в больницу.

Начато производство по ч. 3 статьи 286 УК. Авто поместили на штрафплощадку. Назначен ряд экспертиз.

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Также в субботу в ДТП под Запорожьем погибли четыре человека.