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02 августа 2020, воскресенье, 15:17 666
Происшествия 2020-08-02T15:30:01+03:00
Українські Новини
Смертельное ДТП под Ужгородом: Volkswagen вылетел в кювет и врезался в дерево, двое погибших

Смертельное ДТП под Ужгородом: Volkswagen вылетел в кювет и врезался в дерево, двое погибших

Надежда Комендантова
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ДТП на Закарпатье.
ДТП на Закарпатье.

В Украине продолжается череда смертельных ДТП. В Закарпатской области в воскресенье, 2 августа, произошла авария с двумя погибшими. 

Об этом сообщает Mukaxhevo.net со ссылкой на главное управление Национальной полиции Закарпатья

Авария произошла около 05:00 часов утра, в селе Лазещина, что на Раховщине.

24-летний водитель Volkswagen не справился с управлением и вылетел в кювет, где столкнулся с деревом.

В результате столкновения погибли 24-летний водитель, житель пгт Ясиня и 23-летний житель села Лазещина. Еще двух пассажиров авто в возрасте 25 и 28 лет, госпитализировали в больницу.

Начато производство по ч. 3 статьи 286 УК. Авто поместили на штрафплощадку. Назначен ряд экспертиз.

Ранее Українські Новини сообщали, что в аннексированном Крыму микроавтобус влетел в грузовик – погибли 8 человек.

Ранее в Одесской области в масштабном ДТП погибли шесть человек, еще трое госпитализированы.  

Также в субботу в ДТП под Запорожьем погибли четыре человека.

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