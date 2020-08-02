Смертельное ДТП под Ужгородом: Volkswagen вылетел в кювет и врезался в дерево, двое погибших

В Украине продолжается череда смертельных ДТП. В Закарпатской области в воскресенье, 2 августа, произошла авария с двумя погибшими. Об этом сообщает Mukaxhevo.net со ссылкой на главное управление Национальной полиции Закарпатья Авария произошла около 05:00 часов утра, в селе Лазещина, что на Раховщине. 24-летний водитель Volkswagen не справился с управлением и вылетел в кювет, где столкнулся с деревом. В результате столкновения погибли 24-летний водитель, житель пгт Ясиня и 23-летний житель села Лазещина. Еще двух пассажиров авто в возрасте 25 и 28 лет, госпитализировали в больницу. Начато производство по ч. 3 статьи 286 УК. Авто поместили на штрафплощадку. Назначен ряд экспертиз. Ранее Українські Новини сообщали, что в аннексированном Крыму микроавтобус влетел в грузовик – погибли 8 человек. Ранее в Одесской области в масштабном ДТП погибли шесть человек, еще трое госпитализированы. Также в субботу в ДТП под Запорожьем погибли четыре человека.