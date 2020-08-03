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  • У Київській області зіткнулися два легковики: загинули 4 людини
03 серпня 2020, понеділок, 14:46 8
Події 2020-08-03T17:30:03+03:00
Українські Новини
У Київській області зіткнулися два легковики: загинули 4 людини

У Київській області зіткнулися два легковики: загинули 4 людини

Ольга Фандорина
ДТП, смертельна ДТП, загиблі в ДТП, ДТП в Київській області
ДТП в Київській області. Фото: kv.dsns.gov.ua
ДТП в Київській області. Фото: kv.dsns.gov.ua

2 серпня на 56-му кілометрі автодороги Бориспіль-Дніпро в Київській області сталася аварія зі смертельним результатом. Про це повідомляє прес-центр ДСНС.

"На місце події було направлено черговий караул 27-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Переяслав. По прибуттю встановлено, що сталося зіткнення автомобілів Daewoo Lanos і ВАЗ 2106, в результаті чого 4 людини загинули і 1 травмований", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що рятувальники провели деблокацію потерпілого водія Daewoo Lanos і 4 загиблих.

Нагадаємо, в Україні триває низка смертельних ДТП. У Закарпатській області в неділю, 2 серпня, сталася аварія за двома загиблими.

Як повідомляли Українські Новини, в анексованому Криму сталася ДТП за участю вантажівки та мікроатобуса – загинули 8 осіб.

Також 2 поліцейських постраждали в дорожньо-транспортній пригоді під час виклику на самогубство.

Раніше, 30 липня, в Дніпрі зіткнулися 2 навантажені соняшниковим насінням фури – вантаж розсипався на дорогу.

Крім того, швидка під час виклику збила жінку на смерть у Харкові.

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