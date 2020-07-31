В аннексированном Крыму микроавтобус влетел в грузовик – погибли 8 человек

31 июля утром в аннексированном Крыму микроавтобус столкнулся с грузовиком, в результате чего погибли 8 человек. Об этом сообщает российский " Интерфакс " со ссылкой на так называемое "МВД Крыма".

На трассе вблизи города Белогорск около 6:40 утра микроавтобус врезался в грузовик. В результате столкновения погибли 8 человек, еще 8 получили ранения. Пострадавших доставили в больницу.

"В Белогорском районе на автодороге" Таврида, в районе села Русаковка водитель автомобиля Mercedes Sprinter, предварительно, заснул за рулем, столкнулся с грузовиком, который ехал впереди. В результате ДТП погибли восемь человек", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, один из водителей микроавтобуса заснул во время вождения.

Ранее Українські Новини сообщали, в Днепропетровской области перевернулся автобус, вследствие чего пострадали 15 человек, а водитель транспортного средства сбежал с места происшествия.

Также масштабная ДТП произошла в Одесской области в Измаильскому районе, вследствие чего погибли 6 человек и еще троих госпитализировали в больницу.

Кроме того, в этом году за первые шесть месяцев в Украине произошло на 14,3% больше дорожно-транспортных происшествий, чем в 2019 году. Всего произошло 57 929 ДТП, из них 1209 со смертельным исходом.