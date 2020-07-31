Сегодня вечером будет утвержден перечень карантинных зон Украины, — Ляшко

В пятницу, 31 июля, Кабмин разделит регионы Украины на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны. Решение будет принято ближе к вечеру. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко в комментарии изданию "РБК-Украина". Так, области должны поделить в зависимости от эпидемиологической ситуации. "Сегодня. Ближе к вечеру будет заседание комиссии ТБ и ЧС, на котором утвердим и сразу опубликуем", - сказал Ляшко. Области Украины разделили на четыре зоны. Фото: Facebook\/Министерство здравоохранения Украины Как сообщали Українскі Новини, Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до конца лета. Кроме того, по данным на четверг, 30 августа, Киев и 12 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина. Ранее сообщалось о том, что Киев может попасть в "оранжевую" карантинную зону, возможны новые ограничения. Также 30 июля в Украине количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось на 1 090 до 69 884, количество умерших от заболевания - на 20 человек до 1 693 по сравнению с предыдущими сутками.