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30 июля 2020, четверг, 16:06 1460 Инфографика
Общество 2020-07-30T16:07:50+03:00
Українські Новини
Киев и 12 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина

Киев и 12 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина

Елена Новикова
Карантин, карантин в Украине, Карантинные меры, Ужесточение карантина, ослабление карантина, Смягчение карантина, Карантинные ограничения
Карантин в Украине. Фото: pexels
Карантин в Украине. Фото: pexels

По состоянию на 30 июля Киев и 12 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина, в то время, как в столице могут ужесточить карантинные меры. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Критерию заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусной инфекцией (определен как не более 50%), не соответствует Закарпатская область (66,11%).

Показателю охвата тестированием (не менее 24 на 100 тыс. населения) соответствуют все области.

Показателю доли позитивных результатов теста методом полимеразной цепной реакции (не более 11%) не соответствуют Волынская (20,88%), Житомирская (11,94%), Ивано-Франковская (14,2%), Львовская (11,09%), Ривненская (15,49%), Тернопольская (12,61%), Черновицкая (12,27%) и Черниговская (11,91%) области.

Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствуют Киев (21,44%), Винницкая (21,79%), Волынская (18,76%), Житомирская (42,9%), Ривненская (45,36%), Сумская (66,66%), Тернопольская (70,98%), Хмельницкая (80,61%), Черновицкая (33,08%) и Черниговская (155,08%) области.

В Киеве заполненность составляет 37,37%, количество тестирований на 100 тыс. населения - 124,24, доля позитивных ПЦР-тестов - 3,87%, динамика составляет -11,82%.

Показатели для ослабления противоэпидемических мероприятий по состоянию на 30.07.2020. Инфографика: МинздравПоказатели для ослабления противоэпидемических мероприятий по состоянию на 30.07.2020. Инфографика: Минздрав

Как сообщали Українськi Новини, в Украине новый антирекорд по заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. За сутки 1197 инфицированных.

С 1 августа в зависимости от эпидситуации регионы страны поделят на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны.

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