Киев и 12 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина

По состоянию на 30 июля Киев и 12 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина, в то время, как в столице могут ужесточить карантинные меры. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Критерию заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусной инфекцией (определен как не более 50%), не соответствует Закарпатская область (66,11%).

Показателю охвата тестированием (не менее 24 на 100 тыс. населения) соответствуют все области.

Показателю доли позитивных результатов теста методом полимеразной цепной реакции (не более 11%) не соответствуют Волынская (20,88%), Житомирская (11,94%), Ивано-Франковская (14,2%), Львовская (11,09%), Ривненская (15,49%), Тернопольская (12,61%), Черновицкая (12,27%) и Черниговская (11,91%) области.

Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствуют Киев (21,44%), Винницкая (21,79%), Волынская (18,76%), Житомирская (42,9%), Ривненская (45,36%), Сумская (66,66%), Тернопольская (70,98%), Хмельницкая (80,61%), Черновицкая (33,08%) и Черниговская (155,08%) области.

В Киеве заполненность составляет 37,37%, количество тестирований на 100 тыс. населения - 124,24, доля позитивных ПЦР-тестов - 3,87%, динамика составляет -11,82%.

Показатели для ослабления противоэпидемических мероприятий по состоянию на 30.07.2020. Инфографика: Минздрав

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