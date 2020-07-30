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30 июля 2020, четверг, 14:04 1516
Общество 2020-07-30T14:15:01+03:00
Українські Новини
Киев может попасть в "оранжевую" карантинную зону, возможны новые ограничения

Киев может попасть в "оранжевую" карантинную зону, возможны новые ограничения

Ольга Фандорина
Продление карантина, усиление карантина, Адаптивный карантин, Зонирование
Киев
Киев

Эпидемиологическая ситуация в Киеве будет приближаться к оранжевой зоне, согласно зонированию, которое предполагает адаптивный карантин с 1 августа - с новыми критериями для распределения стран на "красную" и "зеленую" зоны, потому карантинные меры в столице могут ужесточить. Об этом сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает РБК-Украина.

"Киев окажется на границе - между желтой и оранжевой зонами", - сказал Рубан в комментарии о прогнозах эпидемиологической ситуации с 1 августа.

Так, ранее сообщалось, что Кабмин продлил адаптивный карантин до конца лета и ввел понятия разных карантинных зон, на которые поделят Украину. Так в правительстве хотят избежать пиков заболеваний и перегрузки системы здравоохранения.

Подробнее с принципами эпидемиологической опасности и распределения регионов можно ознакомиться в инфографике.

В зеленой зоне можно:

  • носить или респиратор в общественном транспорте;
  • проводить массовые мероприятия;
  • посещать киносеансы;
  • перевозить пассажиров в транспорте.

В желтой зоне нельзя:

  • посещать места, где содержатся люди пенсионного возраста или люди в кризисных состояниях.

В оранжевой зоне нельзя:

  • работать хостелам и турбазам;
  • работать ресторанам ночью;
  • проводить плановые госпитализации в больницах;
  • посещать спортзалы и учреждения культуры;
  • принимать новые смены в детских лагерях.

В красной зоне нельзя:

  • работать общественному транспорту;
  • посещать учреждения образования;
  • работать ТРЦ.

Разделение на карантинные зоны. Инфографика МОЗРазделение на карантинные зоны. Инфографика МОЗ

Как сообщали Українські Новини, в Киеве новый антирекорд по количеству инфицированных за сутки - 199 человек.

В Киевской области 3,6 тыс. зараженных коронавирусом. За сутки заразились еще шестеро детей.

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