Киев может попасть в "оранжевую" карантинную зону, возможны новые ограничения

Эпидемиологическая ситуация в Киеве будет приближаться к оранжевой зоне, согласно зонированию, которое предполагает адаптивный карантин с 1 августа - с новыми критериями для распределения стран на "красную" и "зеленую" зоны, потому карантинные меры в столице могут ужесточить. Об этом сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает РБК-Украина. "Киев окажется на границе - между желтой и оранжевой зонами", - сказал Рубан в комментарии о прогнозах эпидемиологической ситуации с 1 августа. Так, ранее сообщалось, что Кабмин продлил адаптивный карантин до конца лета и ввел понятия разных карантинных зон, на которые поделят Украину. Так в правительстве хотят избежать пиков заболеваний и перегрузки системы здравоохранения. Подробнее с принципами эпидемиологической опасности и распределения регионов можно ознакомиться в инфографике. В зеленой зоне можно: носить или респиратор в общественном транспорте; проводить массовые мероприятия; посещать киносеансы; перевозить пассажиров в транспорте. В желтой зоне нельзя: посещать места, где содержатся люди пенсионного возраста или люди в кризисных состояниях. В оранжевой зоне нельзя: работать хостелам и турбазам; работать ресторанам ночью; проводить плановые госпитализации в больницах; посещать спортзалы и учреждения культуры; принимать новые смены в детских лагерях. В красной зоне нельзя: работать общественному транспорту; посещать учреждения образования; работать ТРЦ. Разделение на карантинные зоны. Инфографика МОЗ Как сообщали Українські Новини, в Киеве новый антирекорд по количеству инфицированных за сутки - 199 человек. В Киевской области 3,6 тыс. зараженных коронавирусом. За сутки заразились еще шестеро детей.