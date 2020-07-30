Киев может попасть в "оранжевую" карантинную зону, возможны новые ограничения

Эпидемиологическая ситуация в Киеве будет приближаться к оранжевой зоне, согласно зонированию, которое предполагает адаптивный карантин с 1 августа - с новыми критериями для распределения стран на "красную" и "зеленую" зоны, потому карантинные меры в столице могут ужесточить. Об этом сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает РБК-Украина.

"Киев окажется на границе - между желтой и оранжевой зонами", - сказал Рубан в комментарии о прогнозах эпидемиологической ситуации с 1 августа.

Так, ранее сообщалось, что Кабмин продлил адаптивный карантин до конца лета и ввел понятия разных карантинных зон, на которые поделят Украину. Так в правительстве хотят избежать пиков заболеваний и перегрузки системы здравоохранения.

Подробнее с принципами эпидемиологической опасности и распределения регионов можно ознакомиться в инфографике.

В зеленой зоне можно:

носить или респиратор в общественном транспорте;

проводить массовые мероприятия;

посещать киносеансы;

перевозить пассажиров в транспорте.

В желтой зоне нельзя:

посещать места, где содержатся люди пенсионного возраста или люди в кризисных состояниях.

В оранжевой зоне нельзя:

работать хостелам и турбазам;

работать ресторанам ночью;

проводить плановые госпитализации в больницах;

посещать спортзалы и учреждения культуры;

принимать новые смены в детских лагерях.

В красной зоне нельзя:

работать общественному транспорту;

посещать учреждения образования;

работать ТРЦ.

Разделение на карантинные зоны. Инфографика МОЗ

Как сообщали Українські Новини, в Киеве новый антирекорд по количеству инфицированных за сутки - 199 человек.

В Киевской области 3,6 тыс. зараженных коронавирусом. За сутки заразились еще шестеро детей.