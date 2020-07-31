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31 июля 2020, пятница, 10:00 216
Общество 2020-07-31T10:00:32+03:00
Українські Новини
После рекордного прироста заболеваемость коронавирусом начала падать

После рекордного прироста заболеваемость коронавирусом начала падать

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Черновцах
Коронавирус. Фото. Pixabay
Коронавирус. Фото. Pixabay

30 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 090 до 69 884, количество умерших от заболевания - на 20 человек до 1 693 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 8,9%, количество новых летальных случаев - на 13%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 31 июля в Украине зарегистрировано 69 884 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1 693 летальных, 38 752 человека выздоровели.

За сутки зафиксированы 1 090 новых случаев, выздоровели 598 человек, умерли 20 человек.

Таким образом, 30 июля показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших, - 1 090 против 598.

Количество новых случаев заболевания 30 июля составило 1,6% от общего количества заболевших на 29 июля.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 30 июля составило 29 439 человек, что на 1,6% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано во Львовской области (9 526), в Киеве (8 241) и Ривненской области (6 024).

В Черновицкой области зафиксированы 5 875 случаев коронавирусной инфекции, в Закарпатской - 5 146 случаев, в Ивано-Франковской - 4 557, в Волынской - 3 783, в Киевской - 3 716, в Харьковской - 3 711, в Одесской - 3 214, в Тернопольской - 2 976, в Винницкой - 2 736, в Житомирской - 1 850, в Днепропетровской - 1 402, в Хмельницкой - 1 138 случаев.

924 случаев выявлены в Черкасской области, 881 случаев - в Донецкой, 823 случаев - в Черниговской, 790 случаев - в Запорожской, 703 случая - в Кировоградской, 590 случаев - в Николаевской, 485 случая - в Сумской, 440 случаев - в Полтавской, 227 случая - в Херсонской и 126 случая - в Луганской областях.

Как сообщали Українськi Новини, с августа Минздрав введет новые критерии для распределения стран на "красную" и "зеленую" зоны.

Также в Минздраве назвали главную причину вспышек коронавируса на западе Украины.

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