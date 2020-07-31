В Великобритании из-за новой вспышки коронавируса на карантин отправили около 4,5 миллиона человек

В Великобритании, где ранее заявили о том, что могут столкнуться с "зимней волной" коронавируса, которая станет намного смертоноснее первой, из-за вспышки коронавируса на карантин отправили около 4,5 миллиона человек. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

Как известно, новые суровые ограничительные меры коснулись всего графства Большой Манчестер, части Ланкашира и Западного Йоркшира.

Жителям запрещено встречаться с людьми, которые не проживают с ними под одной крышей, но при этом ряд общественных заведений продолжает работать: пабы, рестораны и кафе.

В министерстве здравоохранения назвали главной причиной новой вспышки, несоблюдение гражданами социальной дистанции.

Как сообщали Українські Новини, впервые после Brexit Британия представила проект по управлению границами.

Кроме того, после трех месяцев карантина в Англии заработали пабы, рестораны и парикмахерские.

Также Великобритания ввела двухнедельную обсервацию для всех пребывающих из-за границы, кроме медиков.



Кроме того, Британия начала тестирование новой вакцины от COVID-19 на людях.