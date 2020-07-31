У Великій Британії на карантин відправили близько 4,5 мільйона осіб через новий спалах коронавірусу

У Великій Британії, де почали тестування нової вакцини від COVID-19 на людях, через спалах коронавірусу на карантин відправили близько 4,5 мільйона людей. Про це повідомляє видання The Daily Mail.

Як відомо, нові суворі обмежувальні заходи стосуються всього графства Великий Манчестер, частини Ланкаширу і Західного Йоркшира.

Жителям заборонено зустрічатися з людьми, які не проживають з ними під одним дахом, але при цьому низка громадських закладів продовжує працювати: паби, ресторани і кафе.

У міністерстві охорони здоров'я назвали головною причиною нового спалаху недотримання громадянами соціальної дистанції.

Як повідомляли Українські Новини, вперше після Brexit Британія представила проект з управління кордонами.

Крім того, раніше у Великій Британії заявили про те, що можуть зіткнутися з "зимовою хвилею" коронавірусу, яка стане набагато смертоноснішою, ніж перша.