Британия может столкнуться с "зимней волной" коронавируса, которая будет смертоноснее первой в 2 раза

Великобританию ожидает вторая "зимняя волна" коронавируса, которая, по предположениям экспертов, станет боле смертоноснее, чем первая, и унесет жизни 120 тысяч человек. Об этом говорится в отчете Британской академии медицинских наук (AMS), передает Reuters.

Как заявили эксперты в области здравоохранения во вторник, такой сценарий связан с тем, что зимой люди проводят больше времени вместе в закрытых помещениях, что может усилить в разы риск заражения.

"Это не прогноз, но это возможность. Смертность может быть выше с новой волной COVID-19 этой зимой, но риск может быть снижен, если мы примем меры немедленно", - сказал ведущий автор доклада, профессор Стивен Холгейт во время онлайн-брифинга.

В ведомстве заявили, что существует высокая степень неопределенности относительно того, как будет развиваться эпидемия COVID-19 в Великобритании. Но в академии описали в общих чертах самый правдоподобный наихудший сценарий, при котором среднее количество людей, которых инфицирует зараженный, возрастет до 1,7 с сентября 2020 года и позже.

По моделированию AMS, в период с сентября до июня следующего года в больницах может умереть 119 тысяч человек.

Число подтвержденных случаев смерти в связи с COVID-19 в Великобритании составляет около 45 тысяч, что является самым высоким показателем в Европе. С учетом подозреваемых случаев, согласно официальным данным Reuters, умерло более 55 тысяч человек.

Как сообщали Українські Новини, в Германии рассказали, как планируют избежать второй волны коронавируса.