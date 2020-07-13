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13 июля 2020, понедельник, 21:05 30
Мир 2020-07-13T21:05:38+03:00
Українські Новини
Впервые после Brexit Британия представила проект по управлению границами

Впервые после Brexit Британия представила проект по управлению границами

Елизавета Кесельман
Евросоюз, Великобритания, Британия, Brexit, Управление границами
Великобритания.Фото: pixabay
Великобритания.Фото: pixabay

Впервые после выхода из Евросоюза и завершения Brexit, Великобритания представила свои первые подробные предложения по управлению границами страны в понедельник, 13 июля. Об этом сообщает AFP.

Как передает ведомство, документ проекта включает в себя 206 страниц, и рассматривает все аспекты торговых отношений с Европой, начиная от импорта и экспорта необработанных алмазов, и заканчива поставкой бутилированной питьевыой воды. 

Проект подтверждает принятие поэтапного подхода к пограничному контролю в течение первых шести месяцев 2021 года с первоначальными "облегченными" проверками товаров из ЕС.

В частности, предприятиям Британии, которые торгуют с блоком, настоятельно рекомендуется подготовиться к изменениям независимо от того, какое соглашение будет заключено, поскольку страна выходит из единого рынка и таможенного союза.

В ведомстве предупреждают, что компании могут столкнуться с новыми бюрократическими препятствиями, в том числе с декларациями таможни и безопасности, а также с уплатой таможенных пошлин и налогов с продаж.

В то же время, правительство заявило, что новая "компьютеризированная транзитная система" будет обрабатывать их в электронном виде при поддержке 500 новых сотрудников пограничной службы.

Кроме того, правительство запустило рекламную кампанию, связанную с Brexit под лозунгом "Новое начало в Великобритании: поехали", а на правительственных сайтах появились обновленные рекомендации.

Путешественникам рекомендуется получить полную страховку на время путешествия и проверить свой роуминг мобильного телефона на предмет увеличения сборов, а владельцам домашних животных, которые везут их за границу, рекомендуется связаться с ветеринаром, по крайней мере, за четыре месяца до поездки.

Как сообщали Українські Новини, ранее Великобритания заявила о введении новых правил для работников из ЕС. 

Кроме того, Британия заявляла о намерении заключить торговые отношения с ЕС по "канадскому" образцу. 

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