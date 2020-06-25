Британия начала тестирование новой вакцины от COVID-19 на людях. До октября протестируют 6 тысяч человек

В то время, как Всемирная организация здравоохранения назвала Дексаметазон самым успешным из всех предлагаемых лекарств от коронавируса, в Оксфорде объявили об испытании новой вакцины от COVID-19 на людях. Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что предыдущие исследования доказали, что вакцина безопасна для животных и вызывает у них эффективный иммунный ответ.

В исследовании согласились принять участие около 300 человек, в ближайшие дни им введут вакцину. На октябрь 2020 ученые планируют привлечь 6000 человек для следующего этапа разработки.

Команда ученых расчитывает на то, что вакцину от коронавируса удастся найти и распространить по всему миру в начале 2021 года. Сейчас в мире производится около 120 различных исследований вакцин от COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Британии пообещали представить вакцину от коронавируса через три месяца.

Кроме того, ранее британские медики протестировали Ибупрофен для лечения коронавируса.

А тем временем, эксперты предупредили о том, что Дексаметазон может вызывать смертельные побочные эффекты у тех, кто болеет коронавирусом легкой или средней формы.