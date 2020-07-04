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  • После трех месяцев карантина в Англии заработали пабы, рестораны и парикмахерские
04 июля 2020, суббота, 23:16 39
Европа 2020-07-04T23:16:20+03:00
Українські Новини
После трех месяцев карантина в Англии заработали пабы, рестораны и парикмахерские

После трех месяцев карантина в Англии заработали пабы, рестораны и парикмахерские

Валерия Драгомирова
Великобритания, Англия, Карантин, Коронавирус
Бар. Фото: pixabay
Бар. Фото: pixabay

С сегодняшнего дня в Англии существенно смягчили карантин. Людям впервые за три месяца разрешили пойти в рестораны, пабы и в парикмахерские.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Пабам позволили начать работать с 6 утра. Некоторые парикмахерской открылись в полночь.

Жители двух домохозяйств теперь получили право встречаться в помещении. Правила социального дистанцирования пока сохраняются.

Газета Sun спрогнозировала, что в субботу в Англии будет потреблено 15 млн пинт (8,5 миллиона литров) пива, хотя некоторые любители пабов могут воздержаться от похода из-за неутешительного прогноза погоды.

Полиция заявила, что она "абсолютно подготовлена" к открытию пабов, а больницы были предупреждены о необходимости готовиться к выходным в стиле Нового года.

Премьер-министр Борис Джонсон призвал людей вести себя ответственно и уважать правила социального дистанцирования, поскольку сохраняется риск возрождения коронавируса. Но он также отметил важность поддержки бизнеса.

Смягчение карантина распространяется только на Англию, поскольку Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия устанавливают свои собственные графики снятия ограничений.


Как сообщали Українські Новини, Великобритания ввела двухнедельную обсервацию для всех пребывающих из-за границы, кроме медиков. 

Кроме того, Британия начала тестирование новой вакцины от COVID-19 на людях. 

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